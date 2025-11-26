みなさんは、家庭で天ぷらを作ることはありますか？旬の野菜を揚げることで季節を楽しんだり、エビやイカ、キスなどの魚介類を美味しく食べたりできますよね。天ぷらに使う食材は家庭によってさまざまで、それぞれの家の味が出そうな予感です。ママスタコミュニティにも、こんな質問が寄せられました。『天ぷらにすると美味しい具材は何がある？今日はとり天とかき揚げを作る。他におすすめはある？舞茸も美味しいかな？』投