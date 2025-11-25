住宅など170棟が焼けた大分市佐賀関の大規模火災で、山林にも延焼するなど被害が広がった要因について、専門家はこれまでの調査結果を踏まえて、「強風」と「住宅の密集」を指摘します。 【写真を見る】佐賀関大規模火災、被害拡大の要因は「強風」と「住宅密集」専門家が分析大分 （大分大学減災・復興デザイン教育研究センター・小西忠司客員教授）「被害が拡大したのは、西寄りの強風があったことと木造住宅が密集