難病の子どもを受け入れているさいたま市内の病院内で、声優ライブに参加した女性客2人が勝手にトイレを利用し、感染のリスクがあったとして、患者の家族がX上で不満をあらわにしている。ライブ会場では、病院方向へ行かないように看板を立てていたという。この患者が利用しているとみられる病院は、トイレ利用は確認していないと取材に答えたが、マナーを厳守するよう呼びかけている。関係者以外立ち入らないよう求める看板もあっ