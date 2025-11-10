韓国セレブリティ御用達のカルチャーブランド〈COMFORT〉と、セルフケアビューティブランド〈mgb skin〉が夢のコラボレーション♡2025年11月14日(金)20時より、MEGOOD BEAUTY公式オンラインストアにて限定アイテムが発売されます。アイコニックな“PIYONGキーリング”や新色リップケースなど、話題性もデザイン性も抜群の豪華4点セットは、発売前から注目を集めています。 mgb skin×COMFORT