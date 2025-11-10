人気ラーメン店『札幌ラーメン どさん子』とのコラボで、ベビースターから「ドデカイラーメン」2種が期間限定で登場します♡元祖味噌味バターコーントッピング風味と、金練味噌味チャーシュートッピング風味は、どちらも60g入りで店頭想定価格は税込152円前後。11月10日（月）より全国のスーパーマーケットなどで手軽に購入可能。いつでもどこでも