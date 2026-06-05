「センスいい！」って言われちゃうかも♡【シャトレーゼ】見た目も華やか！「カップスイーツ」

気軽に渡したい手土産として、【シャトレーゼ】の「カップスイーツ」を選んでみませんか？ 華やかな見た目に心が躍る、目でも舌でも楽しめるようなカップスイーツが多数登場中。季節感を感じさせる限定商品から老若男女問わず喜ばれそうな定番商品まで、贈った相手に「センスいい！」と褒められるかも。今回は、そんなシャトレーゼの華やかカップスイーツをご紹介します。

メロンみたいなデコレーションが可愛い！

マスクメロンのようなデコレーションが可愛い「まんまるメロンケーキ」。ケーキのみならず、飾りやカップもグリーンが爽やかです。表面はメロンナパージュでツヤを出し、内側はメロンムースがメイン。さらに、赤肉メロン入りソース、メロン風味ホイップクリーム、パンナコッタを合わせた贅沢仕立て。ムースやソースの優しい口当たりの中に、アーモンドクッキークランチの食感が癖になるかも。今だけの季節限定品なので、手土産にうってつけ。自分へのご褒美に選ぶのもアリかも。

暑い夏の手土産にもぴったり

鮮やかなビタミンカラーが目を引くのは、「Dessertパルフェ パイン＆オレンジ」です。天面にはごろっとした果肉をトッピングした、プチ贅沢なカップスイーツ。透明なカップに各層の断面が華やかに映えます。オレンジソースを土台に、温州みかんゼリーやオレンジリキュールゼリー、ナタデココ等を重ねていて、暑さで食欲が減退している人にも喜ばれるかも。ナタデココの、ほどよい食べ応えが良いアクセントとして感じられそうです。

食べごたえのある具沢山和スイーツ

期間限定の「宇治抹茶わらび餅のクリームあんみつ」も、手土産にぴったり。カップの中には宇治抹茶のわらび餅、寒天の他、自家炊き粒あん、マンゴーシロップ漬け、塩豆等を加えた、具沢山な仕上がり。甘味、塩味、酸味、ほろ苦さと、さまざまな味わいが楽しめ、飽きずに完食できそうです。和の味わいにもほっこりできそう。緑茶のお供にしたいカップスイーツです。

抹茶 × チョコ × 粒あんを組み合わせた和洋折衷スイーツ

スポンジクラムのもふもふとした表面が可愛い、抹茶色の「濃茶のショコラデザート」。日本庭園のような渋さのあるデコレーションで、大人向けの手土産に良さそう。カップの中には宇治抹茶入りミルクチョコクリームや、天空の抹茶入りホワイトチョコガナッシュの他、粒あん、スポンジ、シリアル入りチョコ等が入った和洋折衷な仕上がり。@mame48goさんは「今年も楽しみにしていて、無事ゲットしました」とコメントしており、リピートしたくなる味のよう。

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writer：S.Hoshino