空気が乾燥する冬に活躍する加湿器は、内部に細菌やカビが繁殖すると、肺炎の原因になりかねない。免疫が低下している高齢者は、特に注意が必要だ。水の交換や掃除を適切に行い、快適な冬を過ごしたい。（井上大輔）インフルエンザウイルスの感染対策では、湿度５０〜６０％に保つことが効果的とされている。乾燥を防ぐには加湿器が便利だが、手入れや扱い方を誤ると、別の病気につながる恐れがある。大分県の高齢者施設では