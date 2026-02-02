冬の光熱費を節約して暖かく快適な部屋に！「省エネ暖房術〇×クイズ」【画像で見る】電気代を倍増させていないかチェックしてみて！「省エネ暖房術〇×クイズ」毎日寒い日が続き、暖房が欠かせません。気になるのは電気代。光熱費を節約できて、暖かく快適な部屋にするための秘策を専門家に教えてもらいました。まずはクイズで、いつもの行動が電気代をアップさせていないか確認してみて！宮本征一先生教えてくれたのは▷宮