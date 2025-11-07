¥¢¥á¥ê¥«È¯¤Î¥¢¥¹¥ì¥Á¥Ã¥¯¥¦¥§¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¡ÚChampion¡Ê¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¡Ë¡Û¤¬¡¢ÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥²ー¥à¥·¥êー¥º¡Ø¥É¥é¥´¥ó¥¯¥¨¥¹¥È¡Ù¤ÈÌ´¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤ò¼Â¸½¡ª11·î7Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤ê¡¢Á´¹ñ10¥«½ê¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡¦¥¢¥¦¥È¥ì¥Ã¥ÈÅ¹ÊÞ¤Ç¸ÂÄê¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¥í¥´¤ä¿Íµ¤¥­¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ò¥«¥ì¥Ã¥¸É÷¤Ë¥¢¥ì¥ó¥¸¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó¿´¤ò¤¯¤¹¤°¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥Ç¥¤¥êー¥³ー¥Ç¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê»Å¾å