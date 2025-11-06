左から岩本照、ラウール、渡辺翔太 アイドルグループ・Snow Manの岩本照、渡辺翔太、ラウールが11月4日、東京に冬の到来を告げる風物詩「六本木ヒルズ けやき坂イルミネーション点灯式」に登場した。ホリデーシーズンにぴったりの冬らしい衣装に身を包んだ３人が、幻想的にライトアップされたランウェイを「Christmas wishes」の楽曲に合わせて闊歩。会場を一気に華やかなムードに包み込んだ。【写真】Snow Man岩本