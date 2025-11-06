ニューストップ > 芸能ニュース > 芸能総合ニュース > 新垣結衣の「引退」を危惧する声 14年間続いたCM降板を受けて 新垣結衣 エンタメ・芸能ニュース デイリー新潮 新垣結衣の「引退」を危惧する声 14年間続いたCM降板を受けて 2025年11月6日 11時12分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 「メルティーキッス」のCMを降板する新垣結衣についてデイリー新潮が報じた ネット上では「引退しないか心配になる」といった声が出ている 業界内の評判は上々なだけに、早く元気な姿を見せてほしいと映画業界関係者 記事を読む おすすめ記事 突然ママが天国に…0歳双子の女児を育てるシングルファーザーに激励の声「同じ父として応援しています」「奥様の分までお子様達と生きてください」 2025年11月5日 8時10分 「2025 FNS歌謡祭」2週連続放送決定 第1弾出演アーティスト29組発表【一覧】 2025年11月6日 6時0分 キムタク＆静香の長女・Cocomi（24）がバレー“天才リベロ”と真剣交際！《本人は直撃に「仲良くさせていただいてます」》 2025年11月5日 16時0分 「母親がいない子供は不幸」志らく発言再燃→釈明も... 小林麻耶が糾弾「何も、反省されていないのですね」 2025年11月5日 20時0分 日産、横浜の本社ビルを売却へ 台湾系ＳＰＣに約９００億円で セール・アンド・リースバック活用し本社機能とどめ 2025年11月6日 10時30分