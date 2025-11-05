渡辺梨加がアンバサダーに就任♡「ALICE BELLE」が贈る“素肌 is ビューティー”キャンペーン

スキンケアブランド「ALICE BELLE（アリスベル）」が、ブランドアンバサダーに渡辺梨加さんを迎え、「素肌 is ビューティー」をテーマに新たなビューティープロジェクトを始動しました。敏感肌に悩んできた渡辺さん自身の体験をもとに、ブランド哲学「Pure skin makes pure heart.」を体現。さらに、東京と大阪でのクリスマスコフレお渡し会も開催されます。素肌と心を整える特別な季節のはじまりです♡

渡辺梨加×ALICE BELLEが描く“よそゆきの素肌”

「ALICE BELLE」は、界面活性剤不使用・パラベンフリー・ヒト幹細胞上清液配合（保湿成分）など、肌へのやさしさにこだわるスキンケアブランド。渡辺梨加さんが共感したのは、その“素肌の声を聴く”哲学でした。

新テーマ「素肌 is ビューティー」は、すっぴんでも自信を持てる“よそゆきの素肌”を目指すコンセプト。

渡辺さんは「肌が整うことで、心まで晴れやかになった」とコメント。ディレクターのあさくら氏も「渡辺さんの透明感こそブランドの理想」と語っています。

【DHC×スヌーピー】限定デザインが登場♡泡洗顔＆リップで毎日をハッピーに！

クリスマス限定♡豪華コフレお渡し会を開催

渡辺梨加さんのアンバサダー就任を記念して、クリスマス限定「ALICE BELLE クリスマスコフレお渡し会」が開催されます。

チャーム付きオリジナルポーチ（ホワイト／ブラック）には、渡辺さんお気に入りのスキンケアアイテムがたっぷり。

セット内容は、クレンジングミルク（200ml）、セルジェンヌ（10ml）、ロングセルCO2パック（3包セット・スパチュラ付き）、スキンケアコットン（120枚）。肌を整え、よそゆきの素肌を叶えるスペシャルキットです。

開催は東京12/13(土)・14(日)、大阪12/20(土)・21(日)。受付は11/7(金)17:00開始（ファンクラブ会員は1枠確定）で、公式サイトから応募可能。詳細は公式SNSで順次発表予定です♪

素肌が整うたび、自信が生まれる♡

ALICE BELLEが提案する「素肌 is ビューティー」は、ただのスキンケアではなく“心の美容法”。肌が整うことで、笑顔や言葉までやわらかくなる--そんな実感を、渡辺梨加さんとともに届けます。

冬の乾燥が気になる季節も、丁寧に肌をいたわることで、よそゆきの素肌と自信を纏って。あなたもこの冬、自分史上最高の肌を体験してみてはいかがでしょうか♡