世界的サーカス団「シルク・ドゥ・ソレイユ」で活躍する池田一葉さん。夫と4歳の息子を帯同し、世界中をツアーで巡る生活を送ってきました。現地ごとに保育園を探す“究極の保活”や、異文化のなかでの子育てに奮闘した日々とは──。 【写真】「メイク姿のママにギャン泣き!?」アクロバティックな子守りも飛び出す世界的サーカス団の子育ての様子を公開（全16枚） 世界を股にかける「究極の保活