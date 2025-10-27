小野田紀美経済安全保障担当相が2025年10月26日、地元の知人や同級生への取材をめぐる抗議をXに投稿した。「どこで個人情報が漏れているのか分からないが怖い、気持ち悪い」小野田氏は「私の地元の方や、同級生の方々から『週刊新潮の取材が来た。どこで個人情報が漏れているのか分からないが怖い、気持ち悪い』と多数のSOSが届いています」と明かした。「取材に応じないと、なぜ取材を断るのか理由を述べるよう言われ、追い詰めら