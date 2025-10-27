デート代、令和の世だったらどうする？1【漫画】本編を読む／令和の世のデート代、どうするのが正解？初デートの支払いは割り勘か奢りか、いつの時代も論争を巻き起こすテーマだ。関係性がまだ構築されていない“初デート”というシチュエーション、さらに相手の女性が年上で社会人、男性が学生という状況での正解は？さまざまな世代がそろう家族で話し合った漫画『デート代、令和の世だったらどうする？』を紹介する。■デート代