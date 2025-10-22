KATE（ケイト）2025年冬新作コスメ｜超極細芯でリアルな毛流れを描ける『アイブロウペンシルスーパースリム０.８』が10月25日（土）より発売されます。人気の4色アイシャドウ『ポッピングシルエットシャドウ』にはパステルカラーの限定色がお目見え。編集部によるスウォッチ・レビューつきでご紹介します。KATE（ケイト）2025年冬新作コスメKATE（ケイト）2025年冬新作コスメ『ケイトアイブロウペンシルスーパースリム０.８