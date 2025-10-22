10月21日に臨時国会が召集され、衆参両院本会議の首相指名選挙で第104代首相に選出された自民党高市早苗総裁（64）。女性の首相就任は憲政史上初めてとなり、海外メディアも速報で伝えるなど世界中から注目が集まっている。衆院では自民に加えて連立を組む日本維新の会、数人の無所属議員の協力を得て、過半数を超える237票を獲得。いっぽう参院で過半数を得た候補者はおらず、決選投票で高市氏が立憲民主党・野田佳彦代表（68）