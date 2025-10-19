フランス・パリのルーブル美術館で19日、盗難事件が発生しました。フランスメディアは美術品9点が盗まれたものの、2点が発見されたと報じています。フランスのダチ文化相は19日、パリのルーブル美術館で盗難事件が発生したと発表しました。AP通信によりますと、美術館は捜査のため休館となったということです。ルーブル美術館の公式サイトでは「特別な理由」により休館となり、予約分については払い戻しを行うと表示されていますが