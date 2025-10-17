ドジャースがけん制悪送球で3点目、状況に疑問符米大リーグのドジャースは16日（日本時間17日）、本拠地でブルワーズとのナ・リーグ優勝決定シリーズ第3戦を戦っている。中盤まで緊迫した投手戦だったのが、6回にドジャースが2点を奪い3-1と勝ち越し。3点目を生んだ“失策”に、ブルワーズのファンから怨嗟の声が上がっている。ドジャースは初回、大谷が先頭打者三塁打、ベッツが適時二塁打と畳みかけ1点を先制した。ただブル