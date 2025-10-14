タイコスメブランド『Cathy Doll（キャシードール）』から、まばたきすら忘れる、主役級の輝きを演出するラメリップ「Cathy Dollボーントゥブリンク リップクリック」が発売されます。2025年10月22日（水）12時より楽天市場（公式認定ショップ：シトラスマーケット）にてWEB先行発売開始。全国のドン・キホーテ（一部店舗除く）でも順次発売が開始されます。キャシードールからまばたきすら忘れる、主役級の輝きのリップが登場！