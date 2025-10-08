全国の水産系高校の生徒が食品管理や魚さばきを競う大会で日本一に輝いた大分県臼杵市の男子生徒が10月11日、腕前を披露します。 【写真を見る】全国水産系高校の魚さばきコンテストで優勝男子生徒がかぼすヒラマサ解体ショー実演へ大分 臼杵市の県立海洋科学高校はこの週末、実業系の高校が集まるイベントでかぼすヒラマサの解体ショーを披露します。魚をさばくのは、日本一の高校生・衛藤拓也さんです。 （県