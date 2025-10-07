入門モデルとしても最適な一台カワサキは、鋭いスタイルを持つフルカウルモデル「Ninja 250」の2026年モデルを2025年11月1日より発売することを発表しました。国内市場における2気筒エンジン搭載の「Ninja」シリーズの中で最も小さな排気量を持つNinja 250は、シャープなデザインに軽量性と高いパフォーマンスを併せ持つことから、様々なタイプのライダーから愛されているスポーツモデルです。カワサキ「Ninja 250」2026年モデ