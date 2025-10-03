ロシアのプーチン大統領は２日、欧州諸国が「軍事化」の動きを強めていると主張し、対抗措置を示唆して威嚇した。露軍の無人機（ドローン）による領空侵犯が相次いでいることを受け、防空体制の強化を図る欧州をけん制した。露南部ソチで行われた「バルダイ会議」で述べた。プーチン氏は会議に参加した国内外の有識者らを前に演説し、「勢いを増す欧州の軍事化を注視している」と強調。その上で「ロシアの安全保障や主権への脅