３日のＴＢＳ「ラヴィット！」では、夏休み中のＭＣ田村真子アナウンサーの代役で、芸能界の超大物が登場した。午前８時、川島明の左側に赤いジャケット姿の人物が立っており「和田アキ子でございます」と挨拶し、騒然となった。和田によると、最初は「アッコにおまかせ！」の番組宣伝として出演依頼があり、快く受けたそうだが、集合時間を聞くと「そうですね…３時半か４時に起きてください」と言われたと明かし「ええっ！