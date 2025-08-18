不倫の証拠は、動画だった。夫と女性との性行為がスマートフォンに記録されて、その映像をSNSで収益化しようとする動きまであった。相手は、かつて夫と仕事上で関わった女性。何年もの時を経て再び接点を持ち、不倫関係へと発展していた。妻の「ぶっつぶ」（仮名）さんは、証拠を積み重ねる中で、その全貌を知ることになる。●相手は夫の仕事関係、途切れたはずが・・・不倫相手の女性は、約10年前に夫の仕事で関わりのあった人物