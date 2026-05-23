■フジクラショック最大の要因は「水素不足」5月14日、AIデータセンター関連銘柄の大本命と目されていたフジクラの株価が、ストップ安となった。その後も下落の勢いは止まらず、5日間で4,000円近くの暴落となり、4月9日の高値更新から始まった暴騰劇は5日間で吹っ飛んだ形である。【こちらも】フジクラ急落、AI関連株は「期待先行」から「実需選別」へ今回の急落相場は、フジクラの業績見通しが市場予測を下回ったことが発端だ