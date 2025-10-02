びっくりドンキー、400gのガリバーバーグや高さ25センチの巨大グラス入りサラダ、高さ30cmの「ガリバーショコラパフェ」など/『今年もガリバー!』フェア開催

ハンバーグレストラン「びっくりドンキー」は、2025年10月8日から『今年もガリバー!』フェアを期間限定で開催する。

開催9回目を迎えた今回は、定番のハンバーグ、サラダ、イチゴミルクに加え、新たに人気メニューのチーズバーグディッシュとポテサラパケットディッシュをガリバーサイズにした。ハンバーグからデザートまで、過去最多の幅広いラインアップだという。

記事中の価格はいずれも税込表記。

〈ガリバーバーグメニュー一覧〉

400g(調理前重量)のガリバーサイズのハンバーグ『ガリバーバーグ』は、ガリバーバーグ、ライス、サラダがワンプレートで食べられる「ガリバーバーグディッシュ」と、付け合わせとともに鉄板で提供する「ガリバーバーグステーキ」の2種を展開する。

【ガリバーバーグディッシュ】

◆新商品「ガリバーWチーズバーグディッシュ」2,090円

びっくりドンキーで最も人気のあるチーズバーグディッシュをガリバー化した、満足感のあるメニュー。ハンバーグは400g、チーズトッピングは通常の倍の4本とした。

びっくりドンキー ガリバーWチーズバーグディッシュ

◆新商品「ガリバーポテサラパケットディッシュ」2,310円

「ポテサラパケットディッシュ」は、ハンバーグの中に、ポテトサラダととろけるチーズを包んで焼き上げたメニュー。ガリバーメニューでは、合計400gのボリュームあるパティでポテサラパケットを丁寧に包み込んだ。通常の3倍の量のポテトサラダととろけるチーズを使い、ハンバーグの中だけでなく、上にも乗せている。

びっくりドンキー ガリバーポテサラパケットディッシュ

◆「ガリバーカリーバーグディッシュ レギュラー」2,270円

ガリバーバーグに通常の2倍量のカリーソースをかけた。

【トッピング追加時の価格】

エッグ(+150円):2,420円

パインまたはチーズ2本(+200円):2,470円

※おろしそトッピングは不可。

びっくりドンキー ガリバーカリーバーグディッシュ レギュラー

◆「ガリバーバーグディッシュ レギュラー」1,690円

【トッピング追加時の価格】

エッグまたはおろしそ(+150円):1,840円

パインまたはチーズ2本(+200円):1,890円

びっくりドンキー ガリバーバーグディッシュ レギュラー

※ライスは、+110円でカリフラワーライスに、+120円で大盛に、+320円でガリバー専用サイズ(通常の3倍量)に変更可能。小盛の場合は、40円引き。

※ディッシュのサラダは、+195円で大盛りに変更可能。

【ガリバーバーグステーキ】

◆「ガリバーバーグステーキ レギュラー」1,530円

【トッピング追加時の価格】

エッグまたはおろしそ(+150円):1,680円

パインまたはチーズ2本(+200円):1,730円

びっくりドンキー ガリバーバーグステーキ レギュラー

◆「ガリバーバーグステーキ専用 ガリバーライス(600g)」570円

「ガリバーバーグステーキ」を注文した人限定で頼めるメニュー。

びっくりドンキー ガリバーバーグステーキ専用 ガリバーライス

◆「ガリバーフライドポテト」860円

サイドメニューの1番人気メニュー『びっくりフライドポテトLサイズ』を2倍量にした。

びっくりドンキー ガリバーフライドポテト

◆「ガリバースパイシーポテト」960円

オリジナルブレンドのスパイスで、刺激的な味わいに仕上げた。

びっくりドンキー ガリバースパイシーポテト

◆「ガリバーサラダ」680円

10種の野菜とパリパリ麺を使ったサラダを、高さ25センチの巨大グラスに入れて提供する。オリジナルドレッシングとマヨネーズ風ドレッシングを使った2層構造で、紫キャベツピクルスの酸味と甘味がアクセントになっている。

びっくりドンキー ガリバーサラダ

◆「ガリバーショコラパフェ」3,000円

定番のガトーショコラパフェを、高さ30cmの「ガリバーショコラパフェ」としてガリバー化した。チョコムースや塩キャラメルクリーム、フィアンティーヌココアなどを重ねている。

びっくりドンキー ガリバーショコラパフェ

◆「ガリバーイチゴミルク」990円

イチゴミルクに、北海道ソフトクリームをトッピングし、高さ25センチの巨大グラスで提供する。

びっくりドンキー ガリバーイチゴミルク

〈テイクアウト･デリバリーメニュー一覧〉

◆「ガリバーバーグ レギュラー」

テイクアウト:1,590円 デリバリー:2,230円

びっくりドンキー ガリバーバーグ レギュラー(テイクアウト･デリバリー)

◆「ガリバーバーグ エッグ」

テイクアウト:1,740円 デリバリー:2,440円

◆「ガリバーバーグ チーズ」「ガリバーバーグ パイン」

テイクアウト:1,790円 デリバリー:2,510円

◆「ガリバーバーグディッシュ レギュラー」

テイクアウト:1,790円 デリバリー:2,510円

びっくりドンキー ガリバーバーグディッシュ レギュラー(テイクアウト･デリバリー)

◆「ガリバーバーグディッシュ エッグ」

テイクアウト:1,940円 デリバリー:2,720円

◆「ガリバーバーグディッシュ チーズ」「ガリバーバーグディッシュ パイン」

テイクアウト:1,990円 デリバリー:2,790円

◆「ガリバーポテサラパケットディッシュ」

テイクアウト:2,410円 デリバリー:3,380円

びっくりドンキー ガリバーポテサラパケットディッシュ(テイクアウト･デリバリー)

◆「ガリバーWチーズバーグディッシュ」

テイクアウト:2,190円 デリバリー:3,070円

びっくりドンキー ガリバーWチーズバーグディッシュ(テイクアウト･デリバリー)

◆「ガリバーフライドポテト」

テイクアウト:910円 デリバリー:1,280円

びっくりドンキー ガリバーフライドポテト(テイクアウト･デリバリー)

◆「ガリバースパイシーポテト」

テイクアウト:1,010円 デリバリー:1,420円

びっくりドンキー ガリバースパイシーポテト(テイクアウト･デリバリー)

◆「ガリバーサラダ」

テイクアウト:730円 デリバリー:1,030円

びっくりドンキー ガリバーサラダ(テイクアウト･デリバリー)

◆「ガリバーライス」600g

テイクアウト:620円 デリバリー:740円

びっくりドンキー ガリバーライス(テイクアウト･デリバリー)

『今年もガリバー!』フェア開催にあわせ、公式Xでお食事券が当たるキャンペーンを開催する。

【「今年もガリバー!発売記念」キャンペーン】

実施期間:2025年10月8日〜10月12日

びっくりドンキー公式Xアカウント(@bikkuri__donkey)をフォローし、キャンペーン対象の投稿をリポストすると、抽選50人に1万円分のお食事券が当たる。

【「ガリバー発動中」キャンペーン】

実施期間:2025年10月15日〜10月17日

びっくりドンキー公式Xアカウントをフォローし、キャンペーン対象の投稿をリポストすると抽選で10人に3万円分のお食事券が当たる。

【「#びっくりドンキー食べました」キャンペーン】

実施期間:2025年10月27日〜10月29日

びっくりドンキー公式Xアカウントをフォローし、キャンペーン投稿の画像をタップ後、自動生成される参加用投稿に「今年もガリバー!」フェアの感想を追記することで参加。画像付きで投稿すると当選率が上がる。抽選で10人に1万円分のお食事券が当たる。

■びっくりドンキー公式サイト