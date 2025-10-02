びっくりドンキー、400gのガリバーバーグや高さ25センチの巨大グラス入りサラダ、高さ30cmの「ガリバーショコラパフェ」など/『今年もガリバー!』フェア開催
ハンバーグレストラン「びっくりドンキー」は、2025年10月8日から『今年もガリバー!』フェアを期間限定で開催する。
開催9回目を迎えた今回は、定番のハンバーグ、サラダ、イチゴミルクに加え、新たに人気メニューのチーズバーグディッシュとポテサラパケットディッシュをガリバーサイズにした。ハンバーグからデザートまで、過去最多の幅広いラインアップだという。
記事中の価格はいずれも税込表記。〈ガリバーバーグメニュー一覧〉
400g(調理前重量)のガリバーサイズのハンバーグ『ガリバーバーグ』は、ガリバーバーグ、ライス、サラダがワンプレートで食べられる「ガリバーバーグディッシュ」と、付け合わせとともに鉄板で提供する「ガリバーバーグステーキ」の2種を展開する。
【ガリバーバーグディッシュ】
◆新商品「ガリバーWチーズバーグディッシュ」2,090円
びっくりドンキーで最も人気のあるチーズバーグディッシュをガリバー化した、満足感のあるメニュー。ハンバーグは400g、チーズトッピングは通常の倍の4本とした。
びっくりドンキー ガリバーWチーズバーグディッシュ
◆新商品「ガリバーポテサラパケットディッシュ」2,310円
「ポテサラパケットディッシュ」は、ハンバーグの中に、ポテトサラダととろけるチーズを包んで焼き上げたメニュー。ガリバーメニューでは、合計400gのボリュームあるパティでポテサラパケットを丁寧に包み込んだ。通常の3倍の量のポテトサラダととろけるチーズを使い、ハンバーグの中だけでなく、上にも乗せている。
びっくりドンキー ガリバーポテサラパケットディッシュ
◆「ガリバーカリーバーグディッシュ レギュラー」2,270円
ガリバーバーグに通常の2倍量のカリーソースをかけた。
【トッピング追加時の価格】
エッグ(+150円):2,420円
パインまたはチーズ2本(+200円):2,470円
※おろしそトッピングは不可。
びっくりドンキー ガリバーカリーバーグディッシュ レギュラー
◆「ガリバーバーグディッシュ レギュラー」1,690円
【トッピング追加時の価格】
エッグまたはおろしそ(+150円):1,840円
パインまたはチーズ2本(+200円):1,890円
びっくりドンキー ガリバーバーグディッシュ レギュラー
※ライスは、+110円でカリフラワーライスに、+120円で大盛に、+320円でガリバー専用サイズ(通常の3倍量)に変更可能。小盛の場合は、40円引き。
※ディッシュのサラダは、+195円で大盛りに変更可能。
【ガリバーバーグステーキ】
◆「ガリバーバーグステーキ レギュラー」1,530円
【トッピング追加時の価格】
エッグまたはおろしそ(+150円):1,680円
パインまたはチーズ2本(+200円):1,730円
びっくりドンキー ガリバーバーグステーキ レギュラー
◆「ガリバーバーグステーキ専用 ガリバーライス(600g)」570円
「ガリバーバーグステーキ」を注文した人限定で頼めるメニュー。
びっくりドンキー ガリバーバーグステーキ専用 ガリバーライス〈アラカルト･デザート･ドリンクメニュー一覧〉
◆「ガリバーフライドポテト」860円
サイドメニューの1番人気メニュー『びっくりフライドポテトLサイズ』を2倍量にした。
びっくりドンキー ガリバーフライドポテト
◆「ガリバースパイシーポテト」960円
オリジナルブレンドのスパイスで、刺激的な味わいに仕上げた。
◆「ガリバーサラダ」680円
10種の野菜とパリパリ麺を使ったサラダを、高さ25センチの巨大グラスに入れて提供する。オリジナルドレッシングとマヨネーズ風ドレッシングを使った2層構造で、紫キャベツピクルスの酸味と甘味がアクセントになっている。
◆「ガリバーショコラパフェ」3,000円
定番のガトーショコラパフェを、高さ30cmの「ガリバーショコラパフェ」としてガリバー化した。チョコムースや塩キャラメルクリーム、フィアンティーヌココアなどを重ねている。
びっくりドンキー ガリバーショコラパフェ
◆「ガリバーイチゴミルク」990円
イチゴミルクに、北海道ソフトクリームをトッピングし、高さ25センチの巨大グラスで提供する。
びっくりドンキー ガリバーイチゴミルク〈テイクアウト･デリバリーメニュー一覧〉
◆「ガリバーバーグ レギュラー」
テイクアウト:1,590円 デリバリー:2,230円
びっくりドンキー ガリバーバーグ レギュラー(テイクアウト･デリバリー)
◆「ガリバーバーグ エッグ」
テイクアウト:1,740円 デリバリー:2,440円
◆「ガリバーバーグ チーズ」「ガリバーバーグ パイン」
テイクアウト:1,790円 デリバリー:2,510円
◆「ガリバーバーグディッシュ レギュラー」
テイクアウト:1,790円 デリバリー:2,510円
びっくりドンキー ガリバーバーグディッシュ レギュラー(テイクアウト･デリバリー)
◆「ガリバーバーグディッシュ エッグ」
テイクアウト:1,940円 デリバリー:2,720円
◆「ガリバーバーグディッシュ チーズ」「ガリバーバーグディッシュ パイン」
テイクアウト:1,990円 デリバリー:2,790円
◆「ガリバーポテサラパケットディッシュ」
テイクアウト:2,410円 デリバリー:3,380円
びっくりドンキー ガリバーポテサラパケットディッシュ(テイクアウト･デリバリー)
◆「ガリバーWチーズバーグディッシュ」
テイクアウト:2,190円 デリバリー:3,070円
びっくりドンキー ガリバーWチーズバーグディッシュ(テイクアウト･デリバリー)
◆「ガリバーフライドポテト」
テイクアウト:910円 デリバリー:1,280円
びっくりドンキー ガリバーフライドポテト(テイクアウト･デリバリー)
◆「ガリバースパイシーポテト」
テイクアウト:1,010円 デリバリー:1,420円
びっくりドンキー ガリバースパイシーポテト(テイクアウト･デリバリー)
◆「ガリバーサラダ」
テイクアウト:730円 デリバリー:1,030円
びっくりドンキー ガリバーサラダ(テイクアウト･デリバリー)
◆「ガリバーライス」600g
テイクアウト:620円 デリバリー:740円
びっくりドンキー ガリバーライス(テイクアウト･デリバリー)〈SNSキャンペーンも同時開催〉
『今年もガリバー!』フェア開催にあわせ、公式Xでお食事券が当たるキャンペーンを開催する。
【「今年もガリバー!発売記念」キャンペーン】
実施期間:2025年10月8日〜10月12日
びっくりドンキー公式Xアカウント(@bikkuri__donkey)をフォローし、キャンペーン対象の投稿をリポストすると、抽選50人に1万円分のお食事券が当たる。
【「ガリバー発動中」キャンペーン】
実施期間:2025年10月15日〜10月17日
びっくりドンキー公式Xアカウントをフォローし、キャンペーン対象の投稿をリポストすると抽選で10人に3万円分のお食事券が当たる。
実施期間:2025年10月27日〜10月29日
びっくりドンキー公式Xアカウントをフォローし、キャンペーン投稿の画像をタップ後、自動生成される参加用投稿に「今年もガリバー!」フェアの感想を追記することで参加。画像付きで投稿すると当選率が上がる。抽選で10人に1万円分のお食事券が当たる。
■びっくりドンキー公式サイト