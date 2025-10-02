ニューストップ > IT 経済ニュース > 経済総合ニュース > 82歳母と55歳長女の家庭で、貯金3000万円が消えた…支出の詳細は 人生 あるあるネタ 貯金・貯蓄 プレジデントオンライン 82歳母と55歳長女の家庭で、貯金3000万円が消えた…支出の詳細は 2025年10月2日 10時15分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 父の他界後、働かずに浪費に明け暮れた82歳母と発達障害がある55歳長女 長年の赤字が積み重なり、10年余りで3000万円あった貯金はほぼ底をついた 母は娘が喜ぶものを毎日のように買い、食費は月13万〜14万円かかるという 記事を読む おすすめ記事 定年後も「住宅ローンがある」と再雇用で働く夫。月収「40万円」で年金は貯めておく予定だったのに、まさかの“減額”にショック！ 年金を受け取るなら、働くのは損でしたか？ 2025年9月26日 13時30分 ママ友とのお出かけで散財…どうしても止められない理由｜新興住宅地で見栄を張りすぎた話【ママリ】 2025年10月1日 16時0分 55歳貯金8400万円。インフレ対策をしないと30年後に資産が半分になる……!? 2025年9月25日 22時20分 女性・おひとりさま・年収500万円、老後に必要なお金はいくらくらいですか？ 2025年9月25日 15時0分 母が私名義の口座を持っていて、“葬儀代”として「300万円」を入金していました。先日母から聞いたばかりなのですが、生前贈与として申告しなければいけないでしょうか？ 2025年9月26日 10時50分