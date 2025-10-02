札束プレジデントオンライン

82歳母と55歳長女の家庭で、貯金3000万円が消えた…支出の詳細は

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 父の他界後、働かずに浪費に明け暮れた82歳母と発達障害がある55歳長女
  • 長年の赤字が積み重なり、10年余りで3000万円あった貯金はほぼ底をついた
  • 母は娘が喜ぶものを毎日のように買い、食費は月13万〜14万円かかるという
記事を読む

おすすめ記事

  • 定年後も「住宅ローンがある」と再雇用で働く夫。月収「40万円」で年金は貯めておく予定だったのに、まさかの“減額”にショック！ 年金を受け取るなら、働くのは損でしたか？
    定年後も「住宅ローンがある」と再雇用で働く夫。月収「40万円」で年金は貯めておく予定だったのに、まさかの“減額”にショック！ 年金を受け取るなら、働くのは損でしたか？ 2025年9月26日 13時30分
  • ママ友とのお出かけで散財…どうしても止められない理由｜新興住宅地で見栄を張りすぎた話【ママリ】
    ママ友とのお出かけで散財…どうしても止められない理由｜新興住宅地で見栄を張りすぎた話【ママリ】 2025年10月1日 16時0分
  • 20年以上前にご主人が亡くなり、以来、一人でコツコツと資産を積み上げてた55歳の女性。昨年、勤務先を退職し老後生活がスタートしましたが、FPからインフレ対策として運用を勧められ、悩んでいるとのこと。FPの深野康彦さんがアドバイスします。
    55歳貯金8400万円。インフレ対策をしないと30年後に資産が半分になる……!? 2025年9月25日 22時20分
  • 女性・おひとりさま・年収500万円、老後に必要なお金はいくらくらいですか？
    女性・おひとりさま・年収500万円、老後に必要なお金はいくらくらいですか？ 2025年9月25日 15時0分
  • 母が私名義の口座を持っていて、“葬儀代”として「300万円」を入金していました。先日母から聞いたばかりなのですが、生前贈与として申告しなければいけないでしょうか？
    母が私名義の口座を持っていて、“葬儀代”として「300万円」を入金していました。先日母から聞いたばかりなのですが、生前贈与として申告しなければいけないでしょうか？ 2025年9月26日 10時50分

    • ランキング

    • 総合
    • 国内
    • 政治
    • 海外
    • 経済
    • IT
    • スポーツ
    • 芸能
    • 女子
    1. 1. 保育士が2歳の容姿いじりか 母涙
    2. 2. 娘に性暴行「人生破壊」父を非難
    3. 3. 2人目妊娠 激怒した父を殺害
    4. 4. 子どもに「捨てられる親」特徴
    5. 5. Koki,の「下着姿写真」に違和感
    6. 6. pium「上から目線注意」が大炎上
    7. 7. 「能年玲奈を返せ」怒りの声続出
    8. 8. 50代主婦 chocoZAPで肺がん判明
    9. 9. 石原良純 宝くじで1000万当せん
    10. 10. Perfumeあ〜ちゃん 俳優と破局か
    1. 11. モラハラ夫やん 矢沢心に同情も
    2. 12. 羽田空港にあるのに「廃墟化」
    3. 13. 「ビストロSMAP」の料理は誰が
    4. 14. 在日外国人の「闇土葬」怒り告発
    5. 15. 堂本光一の「応援はおしまい」
    6. 16. 次期首相「ほぼ決定」見解の理由
    7. 17. ロキソニン「重大な副作用」解説
    8. 18. 日本人に「言ったらだめ」反響
    9. 19. 「創価学会の葬式は特殊」本当か
    10. 20. 虐待を受けた娘が性的逸脱行動
    1. 1. 保育士が2歳の容姿いじりか 母涙
    2. 2. 娘に性暴行「人生破壊」父を非難
    3. 3. 2人目妊娠 激怒した父を殺害
    4. 4. 子どもに「捨てられる親」特徴
    5. 5. 虐待を受けた娘が性的逸脱行動
    6. 6. 殺人未遂の元棋士 懲役5年の判決
    7. 7. 在日外国人の「闇土葬」怒り告発
    8. 8. 町田女性殺害 通報が精いっぱい
    9. 9. ATMの現金用封筒 大量持ち去りか
    10. 10. 28歳女 病院で少女に性的暴行か
    1. 11. 河村たかし氏 百田氏を刑事告訴
    2. 12. 「中国人800人を公務員に」騒然
    3. 13. 腸からチューブ飛び出し男性死亡
    4. 14. 置き配悪用で千回以上無銭飲食か
    5. 15. 交際相手の娘にわいせつか 逮捕
    6. 16. 「カエルバーキン」販売で男逮捕
    7. 17. 皇族に倍額支払い 国民から反発
    8. 18. 息子殺害 第一発見者の母を逮捕
    9. 19. 愛子さまが新型コロナ感染と発表
    10. 20. 元草津町議が有罪 裏で謎の死も?
    1. 1. 石破首相の続投理由を一刀両断
    2. 2. 異常な妻を止めぬ夫は「猛毒親」
    3. 3. ねづっち 前橋市長とかけまして
    4. 4. 秋篠宮家支える皇嗣職に 暗雲が
    5. 5. 体毛処理に“抵抗感あり″の30代男性編集員が「神アイテム」と即購入！ 使ってわかったパナソニック『ボディトリマー』の機能性
    6. 6. 床モッコリ 家賃2万9000円も絶句
    7. 7. 党員・党友の支持 高市氏が1位に
    8. 8. 何がイジワルだ 田久保氏へ辛辣
    9. 9. 御料車 見慣れぬプレートに反響
    10. 10. 帰国した長男に「帰ってくるな」
    1. 11. 林氏が2強を猛追 カギは議員票に
    2. 12. 前橋市長 SNSで写真拡散の危うさ
    3. 13. 惣菜否定した夫 とどめ刺される
    4. 14. 自民総裁選 国民人気と結果に差
    5. 15. 「おでんツンツン」豊嶋氏が怒り
    6. 16. 悠仁さまの皇室ジョークに大反響
    7. 17. 小泉氏が国外逃亡? ネット話題
    8. 18. ADHDになりたい大人 急増の背景
    9. 19. ガーシー氏に逮捕状 逃げ切れる?
    10. 20. 小泉進次郎氏の責任問題か！高市派党員826人“勝手に離党”の異常事態「総裁選に向けた工作では」と疑念の声
    1. 1. 日本人に「言ったらだめ」反響
    2. 2. 日本旅行での注意喚起 台湾
    3. 3. ロシアで密造酒飲んだ38人死亡
    4. 4. 「不謹慎すぎる展示」が即撤回に
    5. 5. 中国の焼肉店で「二重価格」物議
    6. 6. 韓歌手の曲と酷似 音源取り下げ
    7. 7. 露の侵攻 9月にほぼ半減した
    8. 8. 陸ほぼない グアムの横の謎の国
    9. 9. 「チアガール3大女神」と結婚へ
    10. 10. NYの高層住宅で爆発 一角が崩壊
    1. 11. 25年消滅? 韓のやばい巨大スラム
    2. 12. 韓の不動産 バブル崩壊の可能性
    3. 13. すっぴんなのに…美しすぎと話題
    4. 14. 韓国への旅行で乗車拒否される訳
    5. 15. 火災 Gドライブデータ丸ごと消失
    6. 16. カメルーンの選手 動画が大炎上
    7. 17. 前途多難な中国・レアアース磁石
    8. 18. クリミア首長 ガソリン制限へ
    9. 19. 韓国企業でバッテリー爆発か
    10. 20. 韓国国籍放棄の兵士 過去2万人
    1. 1. 羽田空港にあるのに「廃墟化」
    2. 2. 次期首相「ほぼ決定」見解の理由
    3. 3. ドラッグストア業界No.1を逆転か
    4. 4. 注意 年金機構からまさかの通知
    5. 5. JALガンダムJET中止 嘆く声も
    6. 6. 石破氏 米大統領への致命的失言
    7. 7. G混入事案の「天一」店舗が閉店
    8. 8. 貯金3000万円消えた 支出の詳細
    9. 9. TikTok 大人世代の利用が急拡大
    10. 10. 無限城 炭治郎の落下速度を計算
    1. 11. 古米より新米が安い? 逆転の理由
    2. 12. ベトナムで分離手術 兄は消えた
    3. 13. 「年収の壁」話題でバレる理由
    4. 14. ディズニーがトランプ氏に屈服か
    5. 15. ソニー「最強伝説」復活か
    6. 16. トランプ氏 なぜ支持を集める?
    7. 17. 床モッコリ 家賃2万9000円も絶句
    8. 18. 市役所職員と高校教師 給料の差
    9. 19. アサヒHD 12品の発売延期を発表
    10. 20. マック 付録買い占めに対策か
    1. 1. Xperia10 VII 性能&価格まとめ
    2. 2. Amazonプライム感謝祭の攻略法
    3. 3. プライム感謝祭の注目カテゴリ10
    4. 4. フルメタルG-SHOCK 新製品の実機
    5. 5. 長時間労働と新たなストレス
    6. 6. 最強チップ採用 驚愕の性能
    7. 7. 「Amazon Music Unlimited」が最初の3カ月無料に。プライム会員なら4カ月無料【10/10まで】
    8. 8. Audibleが2か月間無料 10/14まで
    9. 9. Google新機能 おもしろい機能
    10. 10. 集英社の人気マンガが50%pt還元
    1. 11. 絶対見直すべきLINE危険設定20選
    2. 12. Google 2026年に「PCのOS」発表
    3. 13. 「爆アゲ」還元 ドコモが値上げ
    4. 14. AI生成の「女優」に激しい反発
    5. 15. 週4勤務で変化? 英で実験結果
    6. 16. OpenAIの最新動画生成AIモデル
    7. 17. すかいらーくご優待券2000円分
    8. 18. 長財布悩みに悩む女性に朗報
    9. 19. 評判が良いAIモデルを発表
    10. 20. 手首や腕にフィット 無線マウス
    1. 1. 朗希の投球に米衝撃「チート」
    2. 2. 大谷のHRめぐり米報道ブチギレ
    3. 3. 明石家さんま生登場で球場騒然
    4. 4. 朗希163キロ 圧巻救援に総立ち
    5. 5. 大御所俳優 ネット死亡説に怒り
    6. 6. 真美子さん 徹底して公開せぬ姿
    7. 7. 山本由伸熱投に 本拠地ファンは
    8. 8. 山本が打者13人連続アウト 驚き
    9. 9. 瓜田純士「顔のタトゥーは後悔」
    10. 10. グラドル 球場での「泥酔」写真
    1. 11. 大相撲 問題児がまたトラブルか
    2. 12. 元スーパー中学生が4年で戦力外
    3. 13. 山本の無死満塁→0封に絶賛の嵐
    4. 14. イチロー氏に大谷が…絶賛相次ぐ
    5. 15. 山本無双 本拠地「ヨシコール」
    6. 16. 「大谷超え」のソトを米識者糾弾
    7. 17. 巨人 高橋礼と乙坂智を戦力外に
    8. 18. LAに悲鳴 山本由伸を襲った悲劇
    9. 19. 真美子さん 意外な運転さばき?
    10. 20. 阪神大ナタか 異例のドラ1戦力外
    1. 1. Koki,の「下着姿写真」に違和感
    2. 2. 「能年玲奈を返せ」怒りの声続出
    3. 3. Perfumeあ〜ちゃん 俳優と破局か
    4. 4. 石原良純 宝くじで1000万当せん
    5. 5. モラハラ夫やん 矢沢心に同情も
    6. 6. 「ビストロSMAP」の料理は誰が
    7. 7. 沙也加さんSNS 7カ月ぶりの投稿
    8. 8. 堂本光一の「応援はおしまい」
    9. 9. 坂口の文春砲に波瑠が驚いたか
    10. 10. 中川翔子 産後の体重に複雑胸中
    1. 11. FRUITS ZIPPERら フェス出演困難
    2. 12. 今田美桜への「恨み節」に批判
    3. 13. 優樹菜長女と辻長女 致命的な差
    4. 14. 優樹菜&長女に辻親子との差指摘
    5. 15. 深夜1時まで…小芝風花活躍の陰
    6. 16. 「おでんツンツン男」の現在
    7. 17. koki,が下着姿披露 冷ややかな声
    8. 18. 「YOUは」スタッフの態度が物議
    9. 19. ロンブー解散の舞台裏を告白
    10. 20. 斎藤知事に「包囲網」が着実と
    1. 1. pium「上から目線注意」が大炎上
    2. 2. 50代主婦 chocoZAPで肺がん判明
    3. 3. 「夫婦の営み」生々しい場所
    4. 4. 60代夫婦 過去の悩みを振り返る
    5. 5. シャトレ最強アイス 価格に驚き
    6. 6. 耳を疑った不倫夫の離婚条件
    7. 7. 「スヌーピー」コラボの秋冬商品
    8. 8. 才女がジム通い始めたら 転機に
    9. 9. ポテチが値上げ どう乗り越える
    10. 10. 警告 電気代高くなる家の問題点
    1. 11. お産入院中に夫は飲み会 怒り
    2. 12. 犬に無理やり…彼の行動ドン引き
    3. 13. ファミマでスヌーピー好き必見
    4. 14. 12星座別 10月の運気予報
    5. 15. 映画「PERFECT BLUE」がリバイバル上映、一週間限定
    6. 16. 27年ぶりに性交渉 満足できない
    7. 17. 「ちいかわパーク」が大人気
    8. 18. 米津 チェンソーマンの絵に反響
    9. 19. ちいかわ 新ブランドが誕生
    10. 20. 「土師」はなんて読む？文字から読み方の想像がつかない！？