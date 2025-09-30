上半身裸で覚える「筑高体操」 ─筑紫丘高校は現役生とOB・OGたちのつながりが強いと聞いています。本日は東急社長の堀江正博さんの計らいで、太平洋セメント社長の田浦良文さん、みずほ銀行元頭取で東京センチュリー社長の藤原弘治さんの全員がサングラスをかけてタモリさんをお迎えしました。まずはタモリさんから校風をお願いできればと思います。 タモリその前に、わたしが『財界』という総合ビジネス誌