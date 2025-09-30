2025年の日本経済は、株高・物価上昇・円安という三つの要素が同時進行する珍しい局面にあります。景気対策や企業業績の改善を背景に日経平均株価は史上初めて4万5千円台を突破し、執筆中の9月22日終値では4万5,493円と過去最高値で取引を終えました。全国消費者物価指数（生鮮食品除く総合）は8月時点で前年同月比+2.7%と日本銀行の目標2%を上回り続け、為替は1ドル＝148円前後の円安水準が続いています。こうした環境下で注目さ