大阪・関西万博の人気パビリオン「クウェート館」で、入場列を巡って同館スタッフと来場者の間でトラブルが相次いでいたことがJ-CASTニュースの取材で分かった。複数の万博関係者が証言した。来場者数が増え始めた8月頃からスタッフが来場者に胸を突かれたり、肩を押されたりなど「暴力」を振るわれるケースが多発しており、警察官が駆け付ける事態も起きているという。8月下旬には、警備員が負傷する事故が2回発生し、各1人が負傷