「人気テーマランキング」で地方銀行が4位 業界再編機運が高まる

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • 「人気テーマランキング」で地方銀行が4位となっている
  • 千葉銀行と千葉興業銀行は29日に経営統合に向けて基本合意したと発表
  • 地銀を取り巻く環境は慌ただしさを増しており、業界再編機運が高まっている
記事を読む

おすすめ記事

ランキング

  • 総合
  • 国内
  • 政治
  • 海外
  • 経済
  • IT
  • スポーツ
  • 芸能
  • 女子
  1. 1. 玄関で死亡の女優 全裸で仰向け
  2. 2. 中学生を「噛ませ犬扱い」物議
  3. 3. 幼稚園バス突っ込む 運転手死亡
  4. 4. 55歳女性芸人 隠された壮絶人生
  5. 5. 人気ラーメン店 トラブルの経緯
  6. 6. 先輩俳優からのレイプ告白…凄絶
  7. 7. 「歩行困難」鈴木おさむ氏の症状
  8. 8. よほどの理由か 米倉降板に唖然
  9. 9. 有吉 病院の保険診療に不思議顔
  10. 10. のっちの大学中退 地上波で解禁
  1. 11. クウガは「やりたくなかった」
  2. 12. リュウジ氏「日テレ出禁」の真相
  3. 13. 終わり告げる…芦田愛菜に転機か
  4. 14. 自宅前に避妊具が3個 気持ち悪い
  5. 15. 寝たきり女性 障害年金が不支給
  6. 16. 国宝ヒット 手放しで喜べないか
  7. 17. 会社の金で10億円の家購入? 批判
  8. 18. 井手らっきょ 第2の人生に密着
  9. 19. スタメン落ち 大谷翔平の決断
  10. 20. 有吉クイズで異例 アナ涙腺崩壊
  1. 1. 幼稚園バス突っ込む 運転手死亡
  2. 2. 自宅前に避妊具が3個 気持ち悪い
  3. 3. 会社の金で10億円の家購入? 批判
  4. 4. 寝たきり女性 障害年金が不支給
  5. 5. 前橋市長ラブホ通い詰め 目撃談
  6. 6. 市川市長 違反の禁じ手疑惑浮上
  7. 7. 佳子さまを伴い「不評を返上」か
  8. 8. ラブホ密会騒動 改めて不倫否定
  9. 9. 娘の遺体20年保管 冷凍焼けした
  10. 10. 進次郎氏 元首相2人に手形発行か
  1. 11. 体挟まれる 50歳男性が脳死状態
  2. 12. 幼稚園の送迎バスが民家突っ込む
  3. 13. WBC地上波で見れず 電通の危機
  4. 14. 密会職員の妻に市長側近が違和感
  5. 15. ロシア ウ首都などに大規模攻撃
  6. 16. 中国船 EEZ内で海中にワイヤー?
  7. 17. 呼びかけに反応せず 受刑者死亡
  8. 18. 初デートで体の関係OKの若者減る
  9. 19. 玉木氏 若者の「勘違い」に嘆き
  10. 20. 意識低め理由で就職→過酷な現実
  1. 1. 人気ラーメン店 トラブルの経緯
  2. 2. 市営住宅にLEXUS…問題ないのか
  3. 3. 小泉氏問題 依頼コメントの一覧
  4. 4. 体毛処理に“抵抗感あり″の30代男性編集員が「神アイテム」と即購入！ 使ってわかったパナソニック『ボディトリマー』の機能性
  5. 5. 日本人女性が安楽死 放送大反響
  6. 6. 総裁選 小泉農相と高市氏が競る
  7. 7. パンツ嗅ぎたい 16歳を脅し強奪
  8. 8. 独身女性語る 地方移住のリアル
  9. 9. 「地球最悪の植物」日本で大増殖
  10. 10. 来場者2200万 愛知万博超え確実
  1. 11. 卒業式後 田久保氏と飲んでない
  2. 12. 餃子食べ尽くしもう無理 妻怒り
  3. 13. DAISO リピ買いの洗濯グッズ紹介
  4. 14. ガソスタ店員を車に監禁 有罪に
  5. 15. 小泉陣営 広報にステマ指示か
  6. 16. 子ども同士の性暴力 深刻問題に
  7. 17. 自民はなぜ嫌われた ド直球質問
  8. 18. 関係者が合意に至らず残念と岩屋外相
  9. 19. 自民党は現場の悲鳴を聞け！ 低賃金＆人手不足で迫る「医療・福祉クライシス」の恐怖
  10. 20. 年金支払うも「0扱い」59歳悲痛
  1. 1. 永住権を廃止? 日本人にも影響か
  2. 2. 吐くまで飲むな 4000年前の言葉
  3. 3. 中国の大型連休 23億人が移動へ
  4. 4. 別格だよ! 日本の家庭料理を絶賛
  5. 5. 韓国 サービスエリアで酒盛り
  6. 6. 超大型台風18号 広州タワー安定
  7. 7. 中国人が 日本にやってくる理由
  8. 8. 「KPOP」人気 韓国で反日煽りも
  9. 9. 米国務省 大統領のビザ取り消し
  10. 10. トランプ氏 新たな制度を検討か
  1. 11. 強国が「ありえない選択」する訳
  2. 12. 中国の木造建築「世界一高い」塔
  3. 13. 鬼滅 韓国で500万人突破の快挙
  4. 14. ネタニヤフ首相 認識に隔たりか
  5. 15. 北朝鮮と中国 完全に見解一致か
  6. 16. 三星堆の遺跡で「新たな謎」も
  7. 17. 韓国火災 ずさんな管理あらわに
  8. 18. 客が飲んだ水に異常 中国で騒動
  9. 19. 韓国トップダンサーに称賛の声
  10. 20. 中国 世界最大規模のCO2回収実証
  1. 1. 23区の一人暮らし「家賃15万円」
  2. 2. 鬼滅は例外 アニメ作画崩壊の謎
  3. 3. ベトナムで分離手術 兄は消えた
  4. 4. スパナ投げつけられ 2カ月で退職
  5. 5. 月25万円の不労所得 真似する術
  6. 6. 事故物件「基本的には怖くない」
  7. 7. 大暴落前提のNISA運用の考え方
  8. 8. 日本の職人技に驚くべき技術
  9. 9. 生成AI企業へ22億円訴訟 狙いは?
  10. 10. 「勝手に疑われる」口座に警鐘
  1. 11. 勤務医と開業医 年収の違いは
  2. 12. トリドール 年収2000万円UPへ
  3. 13. 悪目立ちする総裁選 オワコンか
  4. 14. 中国人の海外旅行､今や｢日本が一番人気｣の真実
  5. 15. 脱長時間労働が進んできた理由
  6. 16. 「コンプラ」巡る若者の恐怖
  7. 17. 古米より新米が安い? 逆転の理由
  8. 18. 100店舗→1店舗 金の蔵衰退の訳
  9. 19. 42歳の男性 実家住み替えで誤算
  10. 20. 「残クレ」利用 夫婦の経済事情
  1. 1. 宇宙で老化の謎解明 寿命縮む?
  2. 2. Uberが配達員離れ対策か 分析
  3. 3. もはやカメラが主役級のキット
  4. 4. 新型iPhone用の最新アイテム
  5. 5. GoPro 9年ぶり最新ジンバル発売
  6. 6. Gensparkが「全部入りAI」に進化
  7. 7. P付与禁止後も ふるさと納税は?
  8. 8. LINEトークのバックアップ対処法
  9. 9. 東京地下鉄乗り放題 知名度低い?
  10. 10. YouTube 最新機能を試用へ
  1. 11. スマホのズーム機能 お得な魅力
  2. 12. 走行1000km ママチャリの魅力
  3. 13. 映画「沈黙の艦隊」先行配信
  4. 14. なんでもかんでもAI どうなる?
  5. 15. 寝姿勢にフィット「睡速 1.0」
  6. 16. 不動産業界のDX推進 現状の状況
  7. 17. 着脱は3秒 スマホホルダー登場
  8. 18. Xiaomi 大画面ディスプレイ搭載
  9. 19. アイリスオーヤマ冷蔵庫がお得
  10. 20. 練習不足解消 お得な先行セール
  1. 1. スタメン落ち 大谷翔平の決断
  2. 2. 大谷は「厳しくなった」落胆の声
  3. 3. メイドの角田夏実 可愛さ反則級
  4. 4. 大谷翔平 最終戦で自己最多55号
  5. 5. 田中&坂本 2人に暗雲立ち込める?
  6. 6. 韓国のイチロー失態 恥ずかしい
  7. 7. 横綱・豊昇龍の対応に周囲が凍る
  8. 8. 田中の200勝足踏みにヤキモキも
  9. 9. DeNA三浦監督 今季限りで辞任へ
  10. 10. 田中将大に200勝未達成の現実味
  1. 11. 三浦皇成 127回目のG1で悲願達成
  2. 12. 大谷に衝撃 54本塁打&防御率2.87
  3. 13. 大相撲の観客席にぶち可愛い美女
  4. 14. 阪神・原口 現役引退に虎党が涙
  5. 15. 大谷の「順位」意味はないのかも
  6. 16. 日ハム新庄監督に 続投熱望の声
  7. 17. 鈴木誠也が31号HR 松井氏に並ぶ
  8. 18. プロ野球 2軍の優勝決定で珍事が
  9. 19. 阪神・原口文仁が今季限りで現役引退　自身のXでファンに伝える「次のステージで、野球と社会に恩返し」
  10. 20. ロッテ吉井監督 今季限りで退任?
  1. 1. 玄関で死亡の女優 全裸で仰向け
  2. 2. 中学生を「噛ませ犬扱い」物議
  3. 3. 55歳女性芸人 隠された壮絶人生
  4. 4. 先輩俳優からのレイプ告白…凄絶
  5. 5. 「歩行困難」鈴木おさむ氏の症状
  6. 6. よほどの理由か 米倉降板に唖然
  7. 7. 有吉 病院の保険診療に不思議顔
  8. 8. のっちの大学中退 地上波で解禁
  9. 9. クウガは「やりたくなかった」
  10. 10. 終わり告げる…芦田愛菜に転機か
  1. 11. リュウジ氏「日テレ出禁」の真相
  2. 12. 国宝ヒット 手放しで喜べないか
  3. 13. 「髪どうした」藤原紀香にX困惑
  4. 14. 井手らっきょ 第2の人生に密着
  5. 15. 謝罪はないのか 安住アナに批判
  6. 16. 有吉クイズで異例 アナ涙腺崩壊
  7. 17. 出川 金髪女性から突然のビンタ
  8. 18. 痛車ドッキリ「不快の絶頂」批判
  9. 19. 久保田利伸 注目の日本人歌手3人
  10. 20. ピエール瀧が地上波出演 大反響
  1. 1. キルフェボン 名古屋に再出店
  2. 2. 北海道の秋を堪能するランチブッフェが10月1日からスタート（札幌市）
  3. 3. 学校の式典出席も…服装で大失敗
  4. 4. 箸が止まらない 絶品なすレシピ
  5. 5. 「土師」はなんて読む？文字から読み方の想像がつかない！？
  6. 6. 歯磨きの「黄ばん習慣」原因は
  7. 7. これ本当にシャトレか 衝撃新作
  8. 8. 可愛いダイソーのキーホルダー
  9. 9. 110円 セリアのスマホリング
  10. 10. 「平成キャラグッズ」が続々登場
  1. 11. 顔のたるみに関係「骨委縮」とは
  2. 12. 「銀のぶどう」Xmasケーキ全7種
  3. 13. 「俺、ハゲているから」対処法
  4. 14. スーパーフード 肌の衰えに警鐘
  5. 15. 「笑わないで」自尊心傷つく漫画
  6. 16. 「薬膳好日」が注目される背景
  7. 17. 一本でこなれ見える優秀パンツ
  8. 18. Netflixヒロイン役 宮粼優の素顔
  9. 19. スタバ ジェラピケとコラボ発売
  10. 20. 無印の新作アイテムで秋コーデ