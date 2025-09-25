スマートフォン向けアプリゲーム『Pokemon Trading Card Game Pocket』（ポケポケ）のテーマ拡張パック「ハイクラスパックex」が、9月30日に登場することが発表された。また、収録カードの一部が公開された。【画像】新絵柄のピカチュウ、アルセウス、サーナイト！『ポケポケ』新パックの収録カード「ハイクラスパックex」は、過去に登場した拡張パック「最強の遺伝子(A1)」から「空と海の導き(A4)」までに登場したカードを多