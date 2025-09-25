Aqoursのドキュメンタリー映画『Aqours Documentary』が、9月26日より全111館にて全国公開。このたび、劇場公開直前PVが公開された。 （関連：【映像あり】Aqours、ドキュメンタリー映画『Aqours Documentary』公開直前PV） 同作品は、Aqoursにとって最初で最後のドキュメンタリー映画。2015年6月30日の結成から10年間を駆け抜けたキャスト9人の想いを、当時の映像とフィナーレライブまで3カ月間の