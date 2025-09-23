¡Ö¶¯¤¤µ¿Ìä¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×ÃæµïÀµ¹»á¡¡Âè»°¼Ô°Ñ°÷²ñ¤Ë°ÛµÄ¿½¤·Î©¤Æ¤ë¥Õ¥¡¥ó¤Î½ðÌ¾¤¬3Æü¤Ç1000¿ÍµÞÁý¡ÄÄóµ¯¤µ¤ì¤¿¡Ö4¤Ä¤ÎÍ×µá¡×
¡Ç24Ç¯Ëö¤Ë½÷À¥È¥é¥Ö¥ë¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤Æ°Ê¹ß¡¢°ìÅÙ¤â¸ø¤Î¾ì¤Ë»Ñ¤ò¸½¤¹¤³¤È¤Ê¤¯·ÝÇ½³¦¤ò°úÂà¤·¤¿ÃæµïÀµ¹»á¡Ê53¡Ë¡£ÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿8·î18Æü¤Ë¤Ï¼«¿È¤ÎÍÎÁ¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¥µ¥¤¥È¤¬´°Á´ÊÄº¿¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤È¤Î¸òÎ®¤Î¾ì¤¬¾ÃÌÇ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤Ë¡£¤·¤«¤·¡¢°ìÉô¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤Ç¤Ï¡È¤¢¤ëÆ°¤¡É¤¬³èÈ¯²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¡½¡½¡£
7·î31Æü¤Ë½ðÌ¾¥µ¥¤¥È¡ÖChange.org¡×¤ÇÎ©¤Á¾å¤²¤é¤ì¤¿¡¢¡ÖÉÔÆ©ÌÀ¤ÊÂè»°¼Ô°Ñ°÷²ñÊó¹ð½ñ¤ÎÍøÍÑÊýË¡¤È¤½¤Î²ÁÃÍ¤òÌä¤¦¡½¡½ÃæµïÀµ¹¤µ¤ó¤Ë´Ø¤¹¤ëÀµ¤·¤¤ÊóÆ»¤Î¤¢¤êÊý¤ÈÊóÆ»Èï³²¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡×¤ÈÂê¤µ¤ì¤¿½ðÌ¾³èÆ°¡£9·î23Æü¤Þ¤Ç¤ËÃ£À®ÌÜÉ¸¤È¤·¤Æ·Ç¤²¤Æ¤¤¤¿3000¿Í¤òÄ¶¤¨¤ë»¿Æ±¼Ô¤¬½ðÌ¾¤·¡¢¤½¤ÎÆ°¸þ¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Ãæµï»á¤Î½÷À¥È¥é¥Ö¥ë¤È¤Ï¡¢¡Ç23Ç¯6·î¤Ë¸µ¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î½÷À¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡¦A¤µ¤ó¤È¤Î´Ö¤ËÈ¯À¸¤·¤¿»ö°Æ¡£¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤È¿Æ²ñ¼Ò¤¬ÀßÃÖ¤·¤¿Âè»°¼Ô°Ñ°÷²ñ¤Ïº£Ç¯3·îËö¤Ë¸øÉ½¤·¤¿Ä´ººÊó¹ð½ñ¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢Ãæµï»á¤¬A¤µ¤ó¤ËÆ¯¤¤¤¿¹Ô°Ù¤ò¡È¶ÈÌ³¤Î±äÄ¹Àþ¾å¤Ë¤ª¤±¤ëÀË½ÎÏ¡É¤È·ëÏÀÉÕ¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÖÃæµï¤µ¤ó¤Ï¤³¤ÎÇ§Äê¤¬ÉÔÉþ¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢5·î¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤éÂåÍý¿ÍÊÛ¸î»Î¤òÄÌ¤¸¤ÆÆ±°Ñ°÷²ñ¤ËÂÐ¤¹¤ëÈ¿ÏÀ¤òÅÙ¡¹·«¤êÊÖ¤¹¤è¤¦¤Ë¡£Î¾¼Ô¤Î¾®¶¥¤ê¹ç¤¤¤¬Â³¤¯¤Ê¤«¡¢¥Õ¥¸¤Ï7·î6Æü¤Ë°ìÏ¢¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤ÎÂÐ±þ¤ò¸¡¾Ú¤¹¤ëÈÖÁÈ¤òÊüÁ÷¡£ÈÖÁÈ¤Ç¤ÏÊ£¿ô¤ÎÅö»ö¼Ô¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ãæµï¤µ¤ó¤ÈA¤µ¤ó¡¢¸µÊÔÀ®´´Éô¤ÎÃËÀ¤Ë¤è¤ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ÏºÇ¸å¤Þ¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£°ìÉô»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤Ï¡ÈÉÔ´°Á´¤ÊÆâÍÆ¡É¤À¤È»ØÅ¦¤¹¤ëÀ¼¤â¾å¤¬¤ê¡¢¡ÈÃæµï¤µ¤ó¤äA¤µ¤ó¤Ë¤Ï¼èºà¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡É¤È¸«¤ë¸þ¤¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æµ¼Ô¡Ë
¤½¤Î¤¤¤Ã¤Ý¤¦¤Ç¡¢Ãæµï»á¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤òÄÉµÚ¤¹¤ëÆ°¤¤â²ÃÂ®¡£8·î7ÆüÈ¯Çä¤Î¡Ø½µ´©Ê¸½Õ¡Ù¤¬¡Ö¡ÈÀË½ÎÏ¡É¤ÎÁ´ËÆ¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÂê¤¹¤ëµ»ö¤ò¸ø³«¤·¡¢A¤µ¤ó¤ÎÂåÍý¿ÍÊÛ¸î»Î¤¬ºîÀ®¤·¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¡ÖÄÌÃÎ½ñ¡×¤ä´Ø·¸¼Ô¤Ø¤Î¼èºà¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¥È¥é¥Ö¥ëÈ¯À¸ÅöÆü¤ÎÃæµï»á¤ÈA¤µ¤ó¤Ë¤è¤ëÀ¸¡¹¤·¤¤¤ä¤ê¼è¤ê¤ò·ÇºÜ¤·¤¿¤Î¤À¡£
Ãæµï»áÂ¦¤Ï¤³¤ÎÊóÆ»¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ô°ìÈÌÅª¤ËÀË½ÎÏ¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤«¤éÁÛµ¯¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¹Ô°Ù¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤Þ¤¿ÉÔÆ±°Õ¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Õ¤Ê¤É¤ÈÌÔÈ¿ÏÀ¤·¤¿¤¬¡¢º£ÅÙ¤ÏA¤µ¤ó¤ÎÂåÍý¿ÍÊÛ¸î»Î¤¬Ãæµï»áÂ¦¤ËÈ¿ÏÀ¤¹¤ë¤Ê¤ÉÁûÆ°¤ÏÅ¥¾Â¤ÎÍÍÁê¤òÄè¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¾õ¶·¤¬°²½¤¹¤ë¤Ð¤«¤ê¤ÎÃæµï»á¤À¤¬¡¢Àè¤Î½ðÌ¾³èÆ°¤ÏÃæµï»á¤ÎÌ¾ÍÀ¤ò¼é¤ë¤Ù¤¯Î©¤Á¾å¤²¤é¤ì¤¿¤è¤¦¤À¡£½ðÌ¾¥Ú¡¼¥¸¤ò¸«¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¡Ô½ðÌ¾³èÆ°¤Î¼ç»Ý¡Õ¤Ï¼¡¤Î°ìÊ¸¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ô»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢¸µ¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÃæµïÀµ¹¤µ¤ó¤Ë´Ø¤¹¤ë°ìÉô¤ÎÊóÆ»¡¢¤½¤·¤Æ¤½¤ì¤ò¸¡¾Ú¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î¡ÖÂè»°¼Ô°Ñ°÷²ñ¡×¤ËÂÐ¤·¡¢¶¯¤¤µ¿Ìä¤È·üÇ°¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Õ
Â³¤¯Ê¸¾Ï¤Ç¤Ï¡¢Ãæµï»á¤¬·ÝÇ½³¦¤ò¸£°ú¤¹¤ëÂ¸ºß¤À¤Ã¤¿¤³¤È¡¢ÈïºÒÃÏ»Ù±ç¤Ë¤â¿ÔÎÏ¤·Â³¤±¤¿¤³¤È¤Ë¤â¿¨¤ì¤¿¾å¤Ç¡¢¡Ô¡Ö¿Í¤Î¤¿¤á¤ËÆ°¤¤¤Æ¤¤¿¿ÍÊª¡×¤ËÂÐ¤·¡¢°ìÉô¤ÎÊóÆ»¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ÎÌ¾ÍÀ¤ä¿®Íê¤òÂ»¤Ê¤¦¤è¤¦¤Ê¾ðÊó¤¬¿¿µ¶ÉÔÌÀ¤Î¤Þ¤Þ³È»¶¤µ¤ì¡¢»ëÄ°¼Ô¤Ë¸í¤Ã¤¿°õ¾Ý¤òÍ¿¤¨¡¢³È»¶¤µ¤ì¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Õ¤ÈÌäÂêÄóµ¯¡£
Âè»°¼Ô°Ñ°÷²ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡Ô¤½¤Î¹½À®¤äÄ´ººÊýË¡¤äÆâÍÆ¡¢·ë²Ì¤Î¸øÉ½¤¬ÉÔÆ©ÌÀ¤Ç¤¢¤ê¡¢¸¡¾Úµ¡´Ø¤È¤·¤Æ¤Î¿®ÍêÀ¤¬Ìä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Õ¤È¤·¡¢¡Ô»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢¤¿¤À¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ÎÀ¼¤È¤·¤Æ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¸ø¶¦¤ÎÊüÁ÷¤ò¼õ¤±¼è¤ë°ì»ëÄ°¼Ô¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤Î¾õ¶·¤ËÂÐ¤·¤ÆÀ¼¤ò¤¢¤²¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡Õ¤ÈÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤Î¾å¤Ç¡Ô»ä¤¿¤Á¤¬µá¤á¤ë¤³¤È¡Õ¤Î¹àÌÜ¤Ë¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î4¹àÌÜ¤¬²Õ¾ò½ñ¤¤Ëµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÔÂè»°¼Ô°Ñ°÷²ñ¤ÎÊó¹ð½ñ¤ËÂÐ¤¹¤ë¥Õ¥¡¥¯¥È¥Á¥§¥Ã¥¯¤Î³èÆ°ÆâÍÆµÚ¤Ó¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤¬¿¿¼ÂÁêÅöÀ¤òÇ§¤á¤¿ÈÏ°Ï¤Î¸ø³«¤Èµ¿Ç°¤¬»Ä¤ë¤ÈÈ½ÃÇ¤¹¤ëÈÏ°Ï¤Î¸ø³«¡Õ
¡ÔÃæµïÀµ¹¤µ¤ó¤Ë´Ø¤¹¤ëÊóÆ»¤ÎÊÔ½¸°Õ¿ÞµÚ¤ÓÊóÆ»¤¬¤â¤¿¤é¤¹±Æ¶ÁÎÏ¤Î¿äÄêÈÏ°Ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¸ø³«¡Õ
¡Ô¾åµ±Æ¶ÁÎÏ¤Ë¤è¤êÈ¯À¸¤·¤¿¿Í¸¢¿¯³²¤ËÂÐ¤·¡¢¸ø¶¦ÊüÁ÷¤È¤·¤Æ¿äÄê¤Ç¤¤ë¿Í¸¢¿¯³²¤òÈ¯À¸¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ø¤ÎÅ¬ÀÚ¤Ê¹ÔÆ°µÚ¤ÓÀâÌÀ¡Õ
¡Ô¾åµÌäÂêÅÀ¤òº£¸åÈ¯À¸¤µ¤»¤Ê¤¤¤¿¤á¤Îº¬´´¤Ë¤¢¤ë¡Ø¥Õ¥¡¥¯¥È¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÀ§Àµ°Æ¤ÈºÆÈ¯ËÉ»ß¤Ë¤¢¤¿¤ë¤¿¤á¤Î¹ÔÆ°»Ø¿Ë¤Î¸ø³«¡Õ
½ðÌ¾¤ÎÎ©¤Á¾å¤²¤«¤éÌó2¥«·î¼å¤ÇÌÜÉ¸Ã£À®¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢½ðÌ¾¤Î·ï¿ô¤¬µÞ·ã¤Ë¿¤Ó¤¿¤Î¤Ï¤³¤³1½µ´Ö¤Î½ÐÍè»ö¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡Ö¤³¤Î½ðÌ¾¤ÎÄó½ÐÀè¤Ë¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥Õ¥¸¡¦¥á¥Ç¥£¥¢¡¦¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡¢Âè»°¼Ô°Ñ°÷²ñ¡¢¥Õ¥¸¤ÎÈÖÁÈÃ´Åö¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼µÚ¤ÓÊóÆ»ÉôÌç¡¢¥Þ¥¹¥³¥ß¤¬µó¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Âè»°¼Ô°Ñ°÷²ñ¤Ë°ÛµÄ¤ò¿½¤·Î©¤Æ¤ë½ðÌ¾³èÆ°¤Î°Õ¿Þ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢Ãæµï»á¤ÎÌ¾ÍÀ¤ò¼é¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡Ô¿¿¼Â¤¬¤¤Á¤ó¤ÈÅÁ¤ï¤ë¼Ò²ñ¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡Õ¤È¤¤¤¦»×¤¤¤âÅÁ¤¨¤¿¤¤¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
½ðÌ¾¤¬Î©¤Á¾å¤²¤é¤ì¤¿Åö½é¤Ï¡¢½ðÌ¾¤ÎÂ¸ºß¼«ÂÎ¤¬¤µ¤Û¤ÉÇ§ÃÎ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢8·î18Æü¤Ë¤è¤¦¤ä¤¯1000·ï¤Î½ðÌ¾¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤«¤é1¥«·î¸å¤Î9·î19Æü¤Ë2000¿Í¤òÆÍÇË¤·¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢Àª¤¤¤¬Áý¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¤³¤³¤«¤é¡£¤ï¤º¤«21Æü¤Þ¤Ç¤Î3Æü´Ö¤Ç1000¿Í¤Î»¿Æ±¼Ô¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢ÌÜÉ¸¤È¤·¤Æ¤¤¤¿3000¿Í¤òÆÍÇË¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤¤¤Þ¤â»¿Æ±¼Ô¤ÏÁý¤¨Â³¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢¸½»þÅÀ¤Ç3374·ï¤òµÏ¿¡Ê23Æü14»þ»þÅÀ¡Ë¡£Ãæµï¤µ¤ó¤Î³èÆ°ºÆ³«¤ò´ê¤¦Ç®¿´¤Ê¥Õ¥¡¥ó¤¿¤Á¤¬¶¨ÎÏ¤·¹ç¤¤¡¢ÌÜÉ¸Ã£À®¤Ë¸þ¤±¤ÆSNS¤Ê¤É¤Ç»¿Æ±¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊWEB¥á¥Ç¥£¥¢µ¼Ô¡Ë
½ðÌ¾¥Ú¡¼¥¸¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö»¿Æ±¼Ô¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È¡×¤Ë¤Ï¡¢Ãæµï»á¤ÎÉüµ¢¤ò´ê¤¦À¼¤¬¤³¤¦´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÔSMAP¤ÎÈÖÁÈ¤ä²Î¤Ë²¿ÅÙ¤â½õ¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿ ¤É¤ó¤Ê·Á¤Ç¤â¤¤¤¤¤«¤é¥á¥ó¥Ð¡¼¤ß¤ó¤Ê¤¬³Ú¤·¤¯¾Ð´é¤Ç³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¶¯¤¯´ê¤¤¤Þ¤¹¡Õ
¡Ô»ä¤ÏÃæµï¤µ¤ó¤Î²ÎÀ¼Ž¤±éµ»Âç¹¥¤¤Çsmap¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤â²¿ÅÙ¹Ô¤¤Þ¤·¤¿.smap¤Î²Î¤Ç¸µµ¤¤Ë¤Ê¤ì¤Þ¤·¤¿.Ãæµï¤µ¤ó¤ÎÉüµ¢¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡Õ
½ðÌ¾³èÆ°¤Ë»¿Æ±¤·¤¿Ç®¿´¤Ê¥Õ¥¡¥ó¤¿¤Á¤Î»×¤¤¤Ï¡¢Ãæµï»á¤ËÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£