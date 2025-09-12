日本ライフラインは４日ぶりに急反発している。１１日の取引終了後、同社が製造する投与カテーテルシステムをＨｅａｒｔｓｅｅｄの臨床試験向けに提供すると発表しており、好感した買いが入っている。 両社はハートシードが開発中の他家ｉＰＳ細胞由来心筋球「ＨＳ―００５」の臨床試験で協業・提携している。日本ライフＬが提供する投与カテーテルシステムは心臓内の３Ｄマッピング表示に対