日本ライフＬが急反発、ハートシードの臨床試験に投与カテーテルシステム提供◇
日本ライフライン<7575.T>は４日ぶりに急反発している。１１日の取引終了後、同社が製造する投与カテーテルシステムをＨｅａｒｔｓｅｅｄ<219A.T>の臨床試験向けに提供すると発表しており、好感した買いが入っている。
両社はハートシードが開発中の他家ｉＰＳ細胞由来心筋球「ＨＳ―００５」の臨床試験で協業・提携している。日本ライフＬが提供する投与カテーテルシステムは心臓内の３Ｄマッピング表示に対応し、標的部位に細胞を正確に投与するための機構を備える。臨床試験では、日本ライフＬによるｉＰＳ細胞由来心筋球専用の投与カテーテルシステムを使用して心筋壁への投与を行う。
（注）タイトル末尾の「◇」は本文中に複数の銘柄を含む記事を表しています。
出所：MINKABU PRESS
