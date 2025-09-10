「僭越ながら」という言葉は、ビジネスシーンやフォーマルな場面でよく使われる表現です。自分の立場をこえて発言する際、相手への敬意と配慮を示すために用いられます。この記事では、「僭越ながら」の正しい意味や使い方、具体的な例文、言い換え表現を紹介します。 「僭越ながら」の意味 「僭越（せんえつ）」は 「自分の地位や立場をこえて出過ぎたことをする」 を意味し、「ながら」は「～にもかかわらず