photo : Kazumi Oda 僕のバッグはいつも機材でパンパンだ。海外出張でも会社に出社するときでも、ノートPCや文房具よりもサンプラーや小型モジュラー、ケーブルやミキサーが幅をきかせている。界隈では「荷物が多すぎる編集長」と呼ばれ、飛行機の中でサンプラーを叩いていれば「ミュージシャンの方ですか？」とCAに声をかけられるのは、もはや恒例行事だ。そんな僕が、ここ最近仕事用のメッ