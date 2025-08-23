デリバリーサービスのmenuが運営する「menu」アプリでは、2025年8月19日から9月22日までの期間、「Pontaパス」会員を対象にローソンで使える700円クーポンの配布と、アイスが毎週1個無料になるキャンペーン「真夏の氷点下フェス」を実施しています。どちらも毎週適用、お得にデリバリーが使えるmenuに掲載の全てのローソン店舗を対象に、1700円以上の注文で使える700円分クーポンが2枚もらえるほか、対象のアイスが毎週1個無料にな