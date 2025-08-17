ドラマや映画も話題となった、よしながふみさんの人気漫画『きのう何食べた？』（講談社）。恋人・パートナーとして暮らしている、「シロさん」こと筧（かけい）史朗と、「ケンジ」こと矢吹賢二。ふたりのごはんや、周囲の人々との日々を描いた大ヒット作品です。〈副菜の鬼〉とも呼ばれるシロさんが手際よく作っていく料理は、おいしそうでとっても参考になります！この度、『オレンジページ』40周年を記念した特別コラボが実現。