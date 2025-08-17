¡Ø¤¤Î¤¦²¿¿©¤Ù¤¿¡©¡Ù¸¥Î©¥ì¥·¥Ô¤ò´°Á´ºÆ¸½¡ª¤è¤·¤Ê¤¬¤Õ¤ßÀèÀ¸¤«¤é¤ÎÆÃÊÌ¥³¥á¥ó¥È¤â
¥É¥é¥Þ¤ä±Ç²è¤âÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡¢¤è¤·¤Ê¤¬¤Õ¤ß¤µ¤ó¤Î¿Íµ¤Ì¡²è¡Ø¤¤Î¤¦²¿¿©¤Ù¤¿¡©¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡Ë¡£Îø¿Í¡¦¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È¤·¤ÆÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢¡Ö¥·¥í¤µ¤ó¡×¤³¤Èäª¡Ê¤«¤±¤¤¡Ë»ËÏ¯¤È¡¢¡Ö¥±¥ó¥¸¡×¤³¤ÈÌð¿á¸Æó¡£¤Õ¤¿¤ê¤Î¤´¤Ï¤ó¤ä¡¢¼þ°Ï¤Î¿Í¡¹¤È¤ÎÆü¡¹¤òÉÁ¤¤¤¿Âç¥Ò¥Ã¥ÈºîÉÊ¤Ç¤¹¡£¡ÒÉûºÚ¤Îµ´¡Ó¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥·¥í¤µ¤ó¤¬¼êºÝ¤è¤¯ºî¤Ã¤Æ¤¤¤¯ÎÁÍý¤Ï¡¢¤ª¤¤¤·¤½¤¦¤Ç¤È¤Ã¤Æ¤â»²¹Í¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡ª
¤³¤ÎÅÙ¡¢¡Ø¥ª¥ì¥ó¥¸¥Ú¡¼¥¸¡Ù40¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿ÆÃÊÌ¥³¥é¥Ü¤¬¼Â¸½¡£¥Ç¥¤¥ê¡¼¤Ê¿©ºà¤Ç¼ê·Ú¤Ë¤Ç¤¤ë¡¢¡Ø¤¤Î¤¦²¿¿©¤Ù¤¿¡©¡Ù1´¬#8¤Î¸¥Î©¤ò´°Á´ºÆ¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£°ì½Á»°ºÚ¤Î¸¥Î©¤ÎÃæ¤«¤é¡¢¾Æ¤Æù¤Î¤¿¤ì¤À¤±¤Ç´ÊÃ±¤ËÌ£¤¬·è¤Þ¤ë¡Ö·ÜÆù¤Î¥ª¡¼¥Ö¥ó¾Æ¤¡×¤È¡¢¡ÖÄ¹¤Í¤®¤Î¥¸¥ã¡¼¥Þ¥ó¥Ý¥Æ¥È¡×¤Î¥ì¥·¥Ô¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¹á¤Ð¤·¤¤¤¿¤ì¤Ç¤´ÈÓ¤¬¤¹¤¹¤à¡Ø·ÜÆù¤Î¥ª¡¼¥Ö¥ó¾Æ¤¡Ù¤Î¥ì¥·¥Ô
ºàÎÁ¡Ê2¿ÍÊ¬¡Ë
·Ü¤â¤âÆù¡ÊÂç¡Ë¡Ä¡Ä1Ëç(Ìó400ɡ¡Ë
¿åºÚ¡Ä¡Ä1¡Á2³ô(Ìó50ɡ)
¾Æ¤Æù¤Î¤¿¤ì¡Ä¡Ä80ml
ºî¤êÊý
¡Ê1¡ËºàÎÁ¤Î²¼¤´¤·¤é¤¨¤ò¤¹¤ë
¿åºÚ¤ÏÄ¹¤µ3¡Á4Ñ¤Î¤¶¤¯ÀÚ¤ê¤Ë¤¹¤ë¡£·ÜÆù¤Ï4ÅùÊ¬¤Ë¤·¤Æ¥Ü¡¼¥ë¤ËÆþ¤ì¡¢¾Æ¤Æù¤Î¤¿¤ì¤ò¤â¤ß¹þ¤ß¡¢¥é¥Ã¥×¤ò¤·¤ÆÎäÂ¢¸Ë¤Ë20Ê¬¤Û¤ÉÃÖ¤¯¡£¥ª¡¼¥Ö¥ó¤Ï200¡î¤Ë²¹¤á¤Æ¤ª¤¯¡£
¡Ê2¡Ë²ÃÇ®¤¹¤ë
Å·ÈÄ¤Ë¥¢¥ë¥ß¥Û¥¤¥ë¤òÉß¤¤¤Æ¼þ°Ï¤òÎ©¤Á¾å¤²¡¢·ÜÆù¤òÈéÌÜ¤ò²¼¤Ë¤·¤Æ¤¿¤ì¤´¤ÈÊÂ¤ÙÆþ¤ì¡¢200¡î¤Î¥ª¡¼¥Ö¥ó¤Ç7¡Á8Ê¬¾Æ¤¯¡£¼è¤ê½Ð¤·¤Æ¾å²¼¤òÊÖ¤·¡¢¤µ¤é¤Ë7¡Á8Ê¬¾Æ¤¯¡£´ï¤Ë¿åºÚ¤òÉß¤¡¢·ÜÆù¤ò¤¿¤ì¤´¤ÈÀ¹¤ë¡£
¤Û¤¯¤Û¤¯¤Î¤¸¤ã¤¬¤¤¤â¤Ë¤Í¤®¤¬¹á¤ë¡ØÄ¹¤Í¤®¤Î¥¸¥ã¡¼¥Þ¥ó¥Ý¥Æ¥È¡Ù¤Î¥ì¥·¥Ô
ºàÎÁ¡Ê2¿ÍÊ¬¡Ë
¤¸¤ã¤¬¤¤¤â¡Ê¾®¡Ë¡Ä¡Ä2¸Ä(Ìó150ɡ¡Ë
¤Í¤®¡Ä¡Ä1ËÜ
¥Ù¡¼¥³¥ó¡Ä¡Ä1Ëç
¥ª¥ê¡¼¥Ö¥ª¥¤¥ë¡Ä¡ÄÂç¤µ¤¸1
±ö¡Ä¡Ä¤Ò¤È¤Ä¤Þ¤ß
ÁÆ¤Ó¤¹õ¤³¤·¤ç¤¦¡Ä¡Ä¾¯¡¹
ºî¤êÊý
¡Ê1¡ËºàÎÁ¤Î²¼¤´¤·¤é¤¨¤ò¤¹¤ë
¤¸¤ã¤¬¤¤¤â¤ÏÈé¤ò¤à¤¡¢8ÅùÊ¬¤ËÀÚ¤ë¡£¤Í¤®¤Ï¼Ð¤á¤ËÇöÀÚ¤ê¤Ë¤¹¤ë¡£¥Ù¡¼¥³¥ó¤ÏÉý1Ñ¤ËÀÚ¤ë¡£
¡Ê2¡Ë¤¸¤ã¤¬¤¤¤â¤ò¼Ñ¤ë
Æé¤Ë¤¸¤ã¤¬¤¤¤â¤È¡¢¤«¤Ö¤ë¤¯¤é¤¤¤Î¿å¤òÆþ¤ì¤ÆÃæ²Ð¤Ë¤«¤±¡¢¼ÑÎ©¤Ã¤¿¤é¼å²Ð¤Ë¤·¤Æ6Ê¬¤Û¤É¤æ¤Ç¤ë¡£¤¶¤ë¤Ë¾å¤²¡¢¿å¤±¤ò¤¤ë¡£
¡Ê3¡ËßÖ¤á¤ë
¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ë¥ª¥ê¡¼¥Ö¥ª¥¤¥ë¤òÃæ²Ð¤ÇÇ®¤·¡¢(2) ¡¢¤Í¤®¡¢¥Ù¡¼¥³¥ó¤òÆþ¤ì¤Æ¶ñºà¤Ë¾Æ¤¿§¤¬¤Ä¤¯¤Þ¤Ç4¡Á5Ê¬ßÖ¤á¡¢±ö¤ò²Ã¤¨¤ë¡£¤Í¤®¤¬¤·¤ó¤Ê¤ê¤È¤·¤¿¤é´ï¤ËÀ¹¤ê¡¢ÁÆ¤Ó¤¹õ¤³¤·¤ç¤¦¤ò¤Õ¤ë¡£
¡À¤è¤·¤Ê¤¬¤Õ¤ßÀèÀ¸¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ï¤³¤Á¤é¡¿
¡Ö¤¹¤´¤¤¡ª¡¡´°Á´ºÆ¸½¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡¡·ÜÆù¤Î¥ª¡¼¥Ö¥ó¾Æ¤¤Ï¥ì¥ó¥¸¤Î¥ª¡¼¥Ö¥óµ¡Ç½¤Ç¤â¥ª¡¼¥Ö¥ó¥È¡¼¥¹¥¿¡¼¤Ç¤â¤É¤Á¤é¤Ç¤âÈþÌ£¤·¤¯¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥¸¥ã¡¼¥Þ¥ó¥Ý¥Æ¥È¤ËÆþ¤ì¤ëÄ¹¤Í¤®¤ÏÀÄ¤¤½ê¤Þ¤ÇÌµÂÌ¤Ê¤¯»È¤¨¤Þ¤¹¡£¡×
»ïÌÌ¤Ç¤Ï¡Ö¤È¤¦¤Õ¤È¤ï¤«¤á¤Î¤ß¤½½Á¡×¡Ö¥Ö¥í¥Ã¥³¥ê¡¼¤ÎÅÚº´¤´¤Þ¤¢¤¨¡×¤Î¥ì¥·¥Ô¤Î¤Û¤«¡¢Ì¡²è¤Î¥³¥Þ¤ò¥¢¥Ä¤¯ºÆ¸½¤·¤¿²èÁü¤â·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ª¼ê¸µ¤Î¥³¥ß¥Ã¥¯¤È¤¼¤Ò¡¢¸«Èæ¤Ù¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£