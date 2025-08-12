11日に4試合を決行「よく判断できた」107回全国高校野球選手権は11日、大会第6日を迎えた。雨予報の中、4試合が行われた。第1試合で県岐阜商と日大山形が対戦し、一時中断も余儀なくされたが、日程消化に「結果論かもしれませんが高野連さんの判断すごいな」と驚きの声が上がった。この日に行われた4試合は、当初は10日に行われる予定だった。大会本部は9日時点で翌10日の試合を11日に順延を発表。11日も悪天候の中断を挟んだ