マンチェスター・ユナイテッドがベンジャミン・シェシュコを獲得した直後、ラスムス・ホイルンドの去就を巡る動きが注目を集めている。報道によれば、クラブは今夏の残り期間で放出に重点を置く方針とされ、ホイルンドには移籍の可能性が開かれているという。『Mirror』が伝えている。しかし、1999年から2008年までユナイテッドでプレイしたミカエル・シルヴェストル氏は『Hajper』を通じて「絶対に出すべきではない」と警告した。