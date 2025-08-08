8日昼過ぎ、鹿児島に発表されていた大雨特別警報は、警報へと切り替えられました。ただ、今夜から再び活発な雨雲がかかり、九州南部だけでなく九州北部にも大雨エリアが広がり、一気に災害の危険レベルが高まるおそれがあります。11日にかけて少しの雨でも土砂災害など警戒が必要です。10日〜11日は前線が北陸付近まで北上するため、九州〜北陸を中心に警報級の大雨のおそれ。各地の警戒期間をまとめました。九州は再び大雨警戒