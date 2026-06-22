【あべのハルカス美術館限定】セルフフォトブランド「Photomatic」と「ゴッホの跳ね橋と印象派の画家たち　ヴァルラフ＝リヒャルツ美術館所蔵」展がコラボレーション

株式会社フォトクリエイト

キタムラ・ホールディングス グループの株式会社フォトクリエイト（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：大迫 由典）が運営するセルフフォトブランド「Photomatic（読み：フォトマティック）」は、2026年7月4日（土）～9月9日（水）の期間中、あべのハルカス美術館で開催される「ゴッホの跳ね橋と印象派の画家たち ヴァルラフ＝リヒャルツ美術館所蔵」展とのコラボレーション企画として、ゴッホをはじめ、モネ、ルノワール、セザンヌの作品を使用したオリジナルフレームを「Photomatic あべのハルカス」にて限定販売します。

時代を代表する、印象派をめぐる作品の世界観の中で撮影を

「ゴッホの跳ね橋と印象派の画家たち ヴァルラフ＝リヒャルツ美術館所蔵」展では、ゴッホの「跳ね橋」をはじめ、モネ、ルノワール、セザンヌ、ゴーガン、ピサロら印象派およびポスト印象派の代表作のほか、ミレーやコローらバルビゾン派の作品も含めた、印象派をめぐる42名の画家による名品70点を展示。Photomaticでは、それらの作品群の中から全8種のフレームを発売します。

時代を代表する名作の世界観の中で、かけがえのない瞬間を撮影してみてください。展覧会に訪れた記念として、ご家族やご友人、お一人でもお気軽にフォトブースにお立ち寄りください。

「ゴッホの跳ね橋と印象派の画家たち ヴァルラフ＝リヒャルツ美術館所蔵」展 コラボフレーム 詳細[表: https://prtimes.jp/data/corp/132579/table/190_1_d84d50553ff6c5576546ab004fed9a80.jpg?v=202606220352 ]「ゴッホの跳ね橋と印象派の画家たち ヴァルラフ＝リヒャルツ美術館所蔵」について

公式サイト：https://www.ktv.jp/event/gogh_hanebashi/

会場：あべのハルカス美術館（大阪市阿倍野区阿倍野筋1-1-43 あべのハルカス16階）

開催期間：2026年7月4日（土）～ 9月9日（水）

開館時間：火～金 / 10：00～20：00 月土日祝 / 10：00～18：00

※入館は閉館30分前まで

Photomaticとは

TAKE YOUR MEMORY そのままの私、今日を残したい

2018年、カメラマンでもある代表ホン・スンヒョン氏の「カメラマンに撮ってもらうのではなく、自分でポートレートを撮影するのはどうだろう？」という一言からPhotomaticのセルフフォトサービスが始まりました。

専門的にセットされた照明や空間にPhotomaticの感性が詰め込まれ、カメラに接続されたリモコンを押すだけで、誰でもそのままの最高の瞬間を収めることができます。独自のコンセプトとハイクオリティーな撮影体験が韓国のセレブから人気を呼び、BTSなどたくさんのアーティストから創業以来愛され続けています。

2024年にキタムラ・ホールディングス グループとの協業を開始して日本に本格上陸。日本のみなさまに新しい撮影体験をお届けしています。

公式WEBサイト https://www.photomatic.jp

Instagram https://www.instagram.com/photomatic_japan/

TikTok https://www.tiktok.com/@photomatic_japan

X https://twitter.com/photomatic_jp

LINE https://line.me/R/ti/p/@photomatic_japan

Photomaticフォトブースのレンタルについて

Photomaticでは、法人のお客様に対してフォトブースのレンタルサービスをご提供しています。Photomaticの高クオリティの撮影技術と、オリジナルのブランド力で、ブランディングとプロモーションを両立させた企画にご利用いただけます。IPコンテンツを活用したイベント、コスメやアパレルのローンチイベント、ライブ/エンターテインメント、商業施設の販促イベント等の多数の実績を元に、Photomaticのフォトブースを活用した企画のご提案も行います。（活用事例(https://www.photomatic.jp/photobooth/archives/)）

Photomaticフォトブース法人レンタルに関するお問い合わせ、

資料請求はこちらからお気軽にお問い合わせください。

フォトブースレンタルのお問い合わせ :https://www.photomatic.jp/contact/会社概要

社名：株式会社フォトクリエイト

本社所在地：〒160-0023 東京都新宿区西新宿6-3-1 新宿アイランドウイング13階

代表取締役社長：大迫 由典

HP：https://www.photocreate.co.jp/

※Photomaticの運営会社であるピックハイブ株式会社は、2026年4月1日付で株式会社フォトクリエイトに吸収合併されました。Photomaticの運営は、株式会社フォトクリエイトが引き続き担当いたします。