【いわきFC】山田 裕翔 選手、鹿児島ユナイテッドFCへの期限付き移籍期間延長のお知らせ
このたび、いわきFCは、鹿児島ユナイテッドFCへ期限付き移籍中の山田裕翔選手が、移籍期間を延長することとなりましたので、お知らせします。
なお、新たな移籍期間は2027年6月30日までとなり、山田選手は契約条件により、移籍期間中はいわきFCと対戦する全ての公式戦に出場することができません。
【山田 裕翔（YUTO YAMADA）】
| ポジション
DF
| 生年月日
2001年7月19日（24歳）
| 身長/体重
182cm / 80kg
| 出身
埼玉県
| 経歴
大和田ジュニアーズSSS → 大宮アルディージャジュニア → 大宮アルディージャJrユース→ 正智深谷高校 → 国士舘大学 → 東京ヴェルディ → いわきFC
| 出場記録
＜2026年＞
百年構想リーグ：17試合出場 / 1得点
＜通算＞
J1リーグ：3試合出場 / 0得点、J2リーグ：12試合出場 / 1得点、百年構想リーグ：17試合出場 / 1得点、リーグカップ：3試合出場 / 0得点、天皇杯通算：1試合出場 / 0得点
| コメント
「いわきFCサポーターの皆さま、お久しぶりです。
2026/27シーズンも引き続き、鹿児島ユナイテッドFCでプレーすることになりました。
この半年間で大きな自信を得ることができましたし、さらに成長するため、この場所で挑戦を続けたいと思い、この決断をしました。
今でも毎試合いわきFCの試合を欠かさずチェックしています。苦しい時に手を差し伸べてくださったいわきFCへの感謝の気持ちは、これからも変わることはありません。
そして、いつも温かいメッセージを送ってくださるサポーターの皆さまの存在は、今も僕の大きな力になっています。
その思いを力に変えて、これからも全力で頑張ります。また皆さまとお会いできる日を楽しみにしています！」