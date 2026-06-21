【いわきFC】山田 裕翔 選手、鹿児島ユナイテッドFCへの期限付き移籍期間延長のお知らせ

株式会社いわきスポーツクラブ

このたび、いわきFCは、鹿児島ユナイテッドFCへ期限付き移籍中の山田裕翔選手が、移籍期間を延長することとなりましたので、お知らせします。

なお、新たな移籍期間は2027年6月30日までとなり、山田選手は契約条件により、移籍期間中はいわきFCと対戦する全ての公式戦に出場することができません。

【山田 裕翔（YUTO YAMADA）】

| ポジション

DF

| 生年月日

2001年7月19日（24歳）

| 身長/体重

182cm / 80kg

| 出身

埼玉県

| 経歴

大和田ジュニアーズSSS → 大宮アルディージャジュニア → 大宮アルディージャJrユース→ 正智深谷高校 → 国士舘大学 → 東京ヴェルディ → いわきFC

| 出場記録

＜2026年＞

百年構想リーグ：17試合出場 / 1得点

＜通算＞

J1リーグ：3試合出場 / 0得点、J2リーグ：12試合出場 / 1得点、百年構想リーグ：17試合出場 / 1得点、リーグカップ：3試合出場 / 0得点、天皇杯通算：1試合出場 / 0得点

| コメント

「いわきFCサポーターの皆さま、お久しぶりです。

2026/27シーズンも引き続き、鹿児島ユナイテッドFCでプレーすることになりました。

この半年間で大きな自信を得ることができましたし、さらに成長するため、この場所で挑戦を続けたいと思い、この決断をしました。

今でも毎試合いわきFCの試合を欠かさずチェックしています。苦しい時に手を差し伸べてくださったいわきFCへの感謝の気持ちは、これからも変わることはありません。

そして、いつも温かいメッセージを送ってくださるサポーターの皆さまの存在は、今も僕の大きな力になっています。

その思いを力に変えて、これからも全力で頑張ります。また皆さまとお会いできる日を楽しみにしています！」