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アプリ「うたの☆プリンスさまっ♪ LIVE EMOTION」2周年に向けて2周年記念楽曲のゲーム内実装、CD発売、「ライエモ2周年祭」の開催が決定！
株式会社ブロッコリー（本社：東京都練馬区 社長：大儀 真士）は、6月12日にサービス開始2周年を迎える「うたの☆プリンスさまっ♪ LIVE EMOTION」より、2周年を記念した新曲4曲のゲーム内実装と、同曲のCD発売、アプリ外でも「ライエモ」を楽しめる「ライエモ2周年祭」の開催を発表しました。
■2周年記念楽曲がアプリ内に実装決定
アイドル18人をシャッフルしたスペシャルユニットを4組結成し、「革新」をテーマにした新楽曲4曲が、ライブMV付きでゲーム内に実装されます。合わせて、特別なエモーショナルピースがゲットできるガチャとイベントも同時開催します。
各楽曲のKVを使用した限定エモーショナルピースを獲得できる特別なガチャ、【期間限定ピースガチャ「2nd Anniversary 〜Make New Waves!!〜」】のほか、限定エモーショナルピースが確定で手に入るピースガチャチケットをゲットできる【期間限定イベント「2nd Anniversary 〜Make New Waves!!〜」】も同時開催決定！
【「2nd Anniversary 〜Make New Waves!!〜」あらすじ】
新時代の幕開けを「革新」の音色が告げる――！
毎年恒例の国民的音楽番組。そこでは選び抜かれた歌手や
アーティストらが番組から提示されたテーマに則った音楽で
会場を盛り上げる。今年のテーマは「革新」のようで……？
18人のアイドルたちが、スペシャルユニットを結成して
それぞれの「革新」の扉を開きます！
■2周年記念楽曲のCDが発売決定
【CD概要】
タイトル：うたの☆プリンスさまっ♪ LIVE EMOTION 2nd Anniversary CD
発売日：2026年8月5日（水）
価格：1,980円（税込）
パッケージ仕様：ユニットごとのジャケットビジュアルが楽しめる4種展開
初回封入特典：アイドルメッセージカード（ジャケットビジュアルに対応したアイドルの中からランダムで1枚封入）
【CD収録コンテンツ】
1. Let's Ride on world
歌：聖川真斗(CV.鈴村健一)、黒崎蘭丸(CV.鈴木達央)、鳳 瑛一(CV.緑川 光)、桐生院ヴァン(CV.高橋英則)、天草シオン(CV.山下大輝)
作詞：Spirit Garden
作編曲：笠井雄太（Elements Garden）
2. HEART BEAT
歌：一ノ瀬トキヤ(CV.宮野真守)、カミュ(CV.前野智昭)、鳳 瑛二(CV.内田雄馬)、日向大和(CV.木村良平)
作詞：Spirit Garden
作編曲：竹田祐介(Elements Garden)
3. Wow Oh! Secret funny night
歌：神宮寺レン(CV.諏訪部順一)、来栖 翔(CV.下野 紘)、愛島セシル(CV.鳥海浩輔)、寿 嶺二(CV.森久保祥太郎)、皇 綺羅(CV.小野大輔)
作詞：Spirit Garden
作編曲：堀川大翼(Elements Garden)
４. Banner of INNOVATION
作詞：Spirit Garden
作編曲：藤永龍太郎(Elements Garden)
5. Let's Ride on world *off vocal
6. HEART BEAT *off vocal
7. Wow Oh! Secret funny night *off vocal
8. Banner of INNOVATION *off vocal
■2周年を記念したイベント「ライエモ2周年祭」の開催が決定
日頃の応援への感謝の気持ちを込めて、東京・新宿サザンテラスにて「ライエモ2周年祭」を開催します。
昨年もご好評いただいた「LEDビジョントラック」がパワーアップして登場！
2周年ライブMVを含む特別映像を放映するほか、みんなで楽しめるフォトスポットやパネル、フードワゴンでライエモストリートを展開！
ライエモ、そしてアイドルたちの笑顔でいっぱいのひとときをお楽しみください。
【開催日時】
2026年6月6日（土）10:00〜18:00予定
2026年6月7日（日）10:00〜18:00予定
【開催場所】
新宿サザンテラス
住所：東京都渋谷区代々木2-2-1
※雨天決行
※ただし悪天の際は中止や一部イベント内容の変更をする場合もございます。
【イベント概要】
LEDビジョントレーラー「Make New Waves!!」
アプリ「うたの☆プリンスさまっ♪ LIVE EMOTION」2周年記念ライブMVを中心としたスペシャル映像を放映します。声援・撮影OK！ 全長約8mの大画面で、アイドルたちのパフォーマンスを堪能してください。
＜放映予定 ライブMV＞
・Let's Ride on world
・HEART BEAT
・Wow Oh! Secret funny night
・Banner of INNOVATION
※放映時間、上映内容は変更の可能性がございます。
状況により、一時放映を中止する場合もございます。
※混雑時は譲り合ってのご観覧にご協力ください。
特大ビジュアルフォトスポット
会場に2周年記念ビジュアルを使用したフォトスポットが出現。
4ユニットそれぞれの晴れ姿をぜひ写真に収めてください。
みんなで撮ろう！ ライエモ2周年祭 顔出しフォトパネル
観光地で見かけるような穴の空いたフォトパネルが会場に出現。
お連れの小さな仲間たち（ぬいぐるみ他）も一緒に記念撮影をお楽しみください。
※混雑時は譲り合っての記念撮影にご協力ください。
2周年記念ノベルティ「ライエモ応援うちわ2（ツー）」配布
2周年の感謝の気持ちを込めて「うたの☆プリンスさまっ♪ LIVE EMOTION」2周年記念ビジュアルを使用した「ライエモ応援うちわ2（ツー）」を配布します。
※無料配布
※お1人様1枚の配布となります。
※配布数には限りがございます。無くなり次第終了となります
フードワゴン
2周年祭の会場にフードワゴンが駆けつけます。
フードワゴンでフードやドリンクをご購入いただいたお客様にノベルティをプレゼント！
★出店予定フードワゴン
・手作りタコス専門店 「Taco Derio!」
・自家製あげたてチュロス「エンブレイス・オリーブ」
ノベルティ
「うたの☆プリンスさまっ♪ LIVE EMOTION 2周年 オリジナルコースター」
フードワゴンにてご購入900円（税込）以上につき1枚プレゼント
※提供料理数・ノベルティ配布数には限りがございます。無くなり次第終了となります。
マスコットキャラクターズがおさんぽにやってくる！
うた☆プリマスコットキャラクターズのおんぷくん、ピヨちゃん、ペンギンが会場に遊びに来ます。どこをおさんぽするかは3匹の気分次第。ぜひ会いにきてください。
おさんぽ＆記念撮影スケジュール
各日 11:00／12:30／14:00／15:30／17:00 予定
※記念撮影タイムは囲みでの撮影となります。2ショット撮影等はご遠慮ください。
※登場回数、時間は変更の可能性がございます。
※天候により中止となる場合がございます。
©SAOTOME GAKUEN
本件に関するお問合わせ先
株式会社ブロッコリー
マーケティンググループ 宣伝チーム
TEL: 03-5946-2811（代）
■2周年記念楽曲がアプリ内に実装決定
アイドル18人をシャッフルしたスペシャルユニットを4組結成し、「革新」をテーマにした新楽曲4曲が、ライブMV付きでゲーム内に実装されます。合わせて、特別なエモーショナルピースがゲットできるガチャとイベントも同時開催します。
【「2nd Anniversary 〜Make New Waves!!〜」あらすじ】
新時代の幕開けを「革新」の音色が告げる――！
毎年恒例の国民的音楽番組。そこでは選び抜かれた歌手や
アーティストらが番組から提示されたテーマに則った音楽で
会場を盛り上げる。今年のテーマは「革新」のようで……？
18人のアイドルたちが、スペシャルユニットを結成して
それぞれの「革新」の扉を開きます！
■2周年記念楽曲のCDが発売決定
【CD概要】
タイトル：うたの☆プリンスさまっ♪ LIVE EMOTION 2nd Anniversary CD
発売日：2026年8月5日（水）
価格：1,980円（税込）
パッケージ仕様：ユニットごとのジャケットビジュアルが楽しめる4種展開
初回封入特典：アイドルメッセージカード（ジャケットビジュアルに対応したアイドルの中からランダムで1枚封入）
【CD収録コンテンツ】
1. Let's Ride on world
歌：聖川真斗(CV.鈴村健一)、黒崎蘭丸(CV.鈴木達央)、鳳 瑛一(CV.緑川 光)、桐生院ヴァン(CV.高橋英則)、天草シオン(CV.山下大輝)
作詞：Spirit Garden
作編曲：笠井雄太（Elements Garden）
2. HEART BEAT
歌：一ノ瀬トキヤ(CV.宮野真守)、カミュ(CV.前野智昭)、鳳 瑛二(CV.内田雄馬)、日向大和(CV.木村良平)
作詞：Spirit Garden
作編曲：竹田祐介(Elements Garden)
3. Wow Oh! Secret funny night
歌：神宮寺レン(CV.諏訪部順一)、来栖 翔(CV.下野 紘)、愛島セシル(CV.鳥海浩輔)、寿 嶺二(CV.森久保祥太郎)、皇 綺羅(CV.小野大輔)
作詞：Spirit Garden
作編曲：堀川大翼(Elements Garden)
４. Banner of INNOVATION
歌：一十木音也(CV.寺島拓篤)、四ノ宮那月(CV.谷山紀章)、美風 藍(CV.蒼井翔太)、帝 ナギ(CV.代永 翼)
作詞：Spirit Garden
作編曲：藤永龍太郎(Elements Garden)
5. Let's Ride on world *off vocal
6. HEART BEAT *off vocal
7. Wow Oh! Secret funny night *off vocal
8. Banner of INNOVATION *off vocal
■2周年を記念したイベント「ライエモ2周年祭」の開催が決定
日頃の応援への感謝の気持ちを込めて、東京・新宿サザンテラスにて「ライエモ2周年祭」を開催します。
昨年もご好評いただいた「LEDビジョントラック」がパワーアップして登場！
2周年ライブMVを含む特別映像を放映するほか、みんなで楽しめるフォトスポットやパネル、フードワゴンでライエモストリートを展開！
ライエモ、そしてアイドルたちの笑顔でいっぱいのひとときをお楽しみください。
【開催日時】
2026年6月6日（土）10:00〜18:00予定
2026年6月7日（日）10:00〜18:00予定
【開催場所】
新宿サザンテラス
住所：東京都渋谷区代々木2-2-1
※雨天決行
※ただし悪天の際は中止や一部イベント内容の変更をする場合もございます。
【イベント概要】
LEDビジョントレーラー「Make New Waves!!」
アプリ「うたの☆プリンスさまっ♪ LIVE EMOTION」2周年記念ライブMVを中心としたスペシャル映像を放映します。声援・撮影OK！ 全長約8mの大画面で、アイドルたちのパフォーマンスを堪能してください。
＜放映予定 ライブMV＞
・Let's Ride on world
・HEART BEAT
・Wow Oh! Secret funny night
・Banner of INNOVATION
※放映時間、上映内容は変更の可能性がございます。
状況により、一時放映を中止する場合もございます。
※混雑時は譲り合ってのご観覧にご協力ください。
特大ビジュアルフォトスポット
会場に2周年記念ビジュアルを使用したフォトスポットが出現。
4ユニットそれぞれの晴れ姿をぜひ写真に収めてください。
みんなで撮ろう！ ライエモ2周年祭 顔出しフォトパネル
観光地で見かけるような穴の空いたフォトパネルが会場に出現。
お連れの小さな仲間たち（ぬいぐるみ他）も一緒に記念撮影をお楽しみください。
※混雑時は譲り合っての記念撮影にご協力ください。
2周年記念ノベルティ「ライエモ応援うちわ2（ツー）」配布
2周年の感謝の気持ちを込めて「うたの☆プリンスさまっ♪ LIVE EMOTION」2周年記念ビジュアルを使用した「ライエモ応援うちわ2（ツー）」を配布します。
※無料配布
※お1人様1枚の配布となります。
※配布数には限りがございます。無くなり次第終了となります
フードワゴン
2周年祭の会場にフードワゴンが駆けつけます。
フードワゴンでフードやドリンクをご購入いただいたお客様にノベルティをプレゼント！
★出店予定フードワゴン
・手作りタコス専門店 「Taco Derio!」
・自家製あげたてチュロス「エンブレイス・オリーブ」
ノベルティ
「うたの☆プリンスさまっ♪ LIVE EMOTION 2周年 オリジナルコースター」
フードワゴンにてご購入900円（税込）以上につき1枚プレゼント
※提供料理数・ノベルティ配布数には限りがございます。無くなり次第終了となります。
マスコットキャラクターズがおさんぽにやってくる！
うた☆プリマスコットキャラクターズのおんぷくん、ピヨちゃん、ペンギンが会場に遊びに来ます。どこをおさんぽするかは3匹の気分次第。ぜひ会いにきてください。
おさんぽ＆記念撮影スケジュール
各日 11:00／12:30／14:00／15:30／17:00 予定
※記念撮影タイムは囲みでの撮影となります。2ショット撮影等はご遠慮ください。
※登場回数、時間は変更の可能性がございます。
※天候により中止となる場合がございます。
©SAOTOME GAKUEN
本件に関するお問合わせ先
株式会社ブロッコリー
マーケティンググループ 宣伝チーム
TEL: 03-5946-2811（代）