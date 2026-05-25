蘇生装置市場、救急医療インフラ拡大と高度生命維持技術進展を背景に2030年までに年平均成長率9%で150億ドル超へ

蘇生装置市場、救急医療インフラ拡大と高度生命維持技術進展を背景に2030年までに年平均成長率9%で150億ドル超へ