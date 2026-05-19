



DDPの222mの外壁ファサードが、AIクリエーターのグローバルなキャンバスに

韓国、ソウル--(BUSINESS WIRE)-- （ビジネスワイヤ） -- ソウルデザイン財団（CEO：チャ・カンフィ）は、世界中のクリエイターやビジョナリーを、ソウルデザインAI映画祭 （SDAFF）にて募集します。この世界大会では、メディア世界最大の非線形的建築であるトンデムン（東大門）デザインプラザ（DDP）を、AIメディアアートの最高拠点として再定義することを目的としています。

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ソウルデザインAI映画祭の公式ポスター（提供：ソウルデザイン財団）

DDPの222メートルの曲線的な外壁は、ギネス世界記録の「非線形的建造物への世界最大の3Dマッピング」を保持しており、今回の受賞者のデジタルキャンバスとして提供されます。「ソウルライトDDP」は世界三大デザイン賞である iF、レッド・ドット、IDEAを受賞し、既に世界的な賞賛を浴びています。

AIテクノロジーと韓国文化の架け橋

映画祭では、芸術性の高いインスピレーションと、最先端のAI技術を融合する、高品質の映像作品を募集します。大会では、以下2つの主要なカテゴリーを設けています。

・アート部門：韓国文化（K-カルチャー）をテーマとする、創造的な映画

・一般部門：フェスティバル、クリスマスや大晦日などをテーマとした、一般向けで魅力的な作品

参加者は、MidjourneyやSunoなどのAIプラットフォームを用いてコアとなるコンテンツを作成し、デジタル・ストーリーテリングの未来を発表します。

大賞特典：世界的な舞台でのデビュー

受賞者10名には総額2,400万韓国ウォン（約1万8千米ドル）が賞金として授与されます。大賞受賞者は1,000万韓国ウォンの賞金のほか、「ソウルライトDDP2026」の開催期間中、メインプログラムとして、222mの巨大ファサード上で特別に作品を上映する権利が得られます。

大会の主要な詳細

・提出期限：2026年6月30日午前11時（韓国標準時）

・参加資格：AI映像コンテンツを生成できる世界中の個人およびチーム

・仕様：3～5分の再生時間、音声付きのMP4フォーマット

・応募方法：公式案内リンク を通じて提出

メディアアートの次なるフロンティアを想像する

本映画祭は単なる大会ではなく、創造性の未来を描く実験室です。無限の可能性を秘める生成AIとDDP建築の雄大さを融合し、「生きたメディアデザイン」を開拓し、従来の映画の限界を超え、都市型デジタル体験の未来を提示することを目指しています。

ソウルデザイン財団について

ソウルデザイン財団は、ソウルのデザイン業界の推進とデザイン文化の浸透を進めています。世界的なデザイン業界の主要ハブであり、ソウルのランドマークであるトンデムン（東大門）デザインプラザ（DDP）を運営しています。

ウェブサイト：www.seouldesign.or.kr | www.ddp.or.kr

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Jang Hyunseok

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